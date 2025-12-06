Celia, sobre cómo consigue ahorrar en la factura de la luz en casa: "Pagamos un 50% menos cada mes"

Con la llegada de diciembre, llega también el momento de revisar las tarifas eléctricas y más aún en un período como este en el que al gasto habitual se suma la calefacción y las menos horas de luz. Dos factores que ya de por sí suelen aumentar el gasto en nuestras facturas, pero a lo que este próximo año podría sumarse una nueva subida en el precio de la luz.

Según la última propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a través de su consulta pública, se prevé un aumento en la parte fija del recibo, que está en manos del Ministerio. En concreto, los llamados cargos del sistema eléctrico podrían incrementarse más de un 10 % en 2026, según ha informado Europa Press citando fuentes del sector.

Un escenario, todavía incierto, en el que cada vez más consumidores buscan fórmulas con las que poder reducir el resto de su factura. Es el caso de Celia, creadora de contenido conocida en TikTok como @pasionxcomer y que en uno de sus vídeos compartía el truco que le ha permitido ahorrar hasta un 50 % en el recibo eléctrico de su hogar.

"Vamos a hablar de cosas importantes y de ahorro y de la factura de la luz de mi casa", comienza diciendo en uno de sus vídeos. En su casa, explica que solían pagar alrededor de 100 euros al mes por el suministro eléctrico, hasta que decidieron recurrir a una consultora energética que trabaja en todo el país.

Esta empresa, especializada en comparar tarifas personalizadas, analizó su consumo y consiguió una compañía eléctrica más económica: "Lo que hizo fue estudiarnos la factura de la luz y proporcionarnos la compañía de electricidad más barata, con la factura más barata del mercado asegurada durante un año", detalla.

El impacto fue inmediato: "Literalmente nuestra factura de la luz se ha reducido más o menos un 50 % y hemos pasado de pagar cerca de 100 euros a pagar cerca de 50 euros".

Una rebaja que, según afirma, se mantiene gracias a que al cumplirse los 12 meses, la empresa vuelve a revisar el contrato y busca nuevas condiciones más ventajosas si las hay: "Cuando pasa el año vuelven a hacer el estudio y vuelven a intentar mejorarnos el precio".

Un tipo de servicios de asesoramiento energético, que no dejan de ganar popularidad en España, donde cada vez más usuarios quieren ahorrar sin complicarse con comparadores o llamadas constantes a compañías eléctricas.

Un sencillo gesto que puede suponer un importante ahorro a lo largo del año y más aún en un contexto como el actual. Y es que, aunque la subida prevista afectaría a la parte fija del recibo, la cual no depende del consumo, muchas familias están optando por ajustar también el resto de su factura para compensar el aumento. En este sentido, cambiar de compañía o revisar las tarifas contratadas puede suponer un alivio económico notable.