Sonia, soldadora con 7 años de experiencia: "Conciliar fue lo más difícil, mis compañeros delegaban en sus parejas, yo no"

En España hay aproximadamente 306.000 personas trabajando en el sector del metal, según datos de Randstad. Un sector en el que la soldadura figura como una de las profesiones con más demanda dentro de esta industria. Un oficio que mayormente ha estado asociado al sector masculino, pero que en la última década está viviendo un cambio en sus plantillas.

Cada vez más mujeres se incorporan al sector, aunque su presencia sigue siendo minoritaria: se estima que solo entre el 17,8 % y el 20 % de los puestos están ocupados por trabajadoras. Uno de los factores que está atrayendo a nuevos perfiles a la profesión, especialmente jóvenes y mujeres, son los sueldos: los salarios parten de entre 1.200 a los 1.400 euros netos mensuales para principiantes y hasta los 2.000 y 2.400 euros netos o más para soldadores especializados.

Una de esas mujeres que ha roto barreras en este sector es Sonia, soldadora y formadora, quien compartía su experiencia hace unos meses en la RTV Canaria. Su testimonio refleja de forma clara los retos y avances que implica abrirse paso en un oficio como el de soldadora y tradicionalmente masculino.

Antes trabajaba en el mundo de la aviación, hasta que la precariedad de ese ámbito la empujó a tomar la decisión de convertirse en soldadora: "El cambio surgió por las peores condiciones en el sector de la aviación y me vi obligada a cambiar de sector porque no podía vivir con eso", explica.

Sus primeros pasos en la soldadura no fueron precisamente fáciles: "Al principio fue bastante duro porque todo eran compañeros y no todos al principio estaban muy de acuerdo en que entraran mujeres", recuerda. A pesar de ello, con el tiempo logró ganarse un lugar y formar parte del equipo. "Ahora, con el paso del tiempo he tenido mucha suerte y he cuadrado con compañeros que han sido muy compañeros conmigo, que me han ayudado muchísimo y ahora ya completamente integrada a pesar de las dificultades del principio".

Uno de los mayores retos, asegura Sonia, fue compaginar su trabajo con la crianza de sus hijos: "La mayor dificultad para mí fue a la hora de conciliar porque la mayoría de mis compañeros no tenían ese problema porque ya delegaban en sus parejas y cuando el resto de compañeros les pedían horas extras ninguno tenía problema y yo tenía que consultar, buscar a alguien que ese día pudiese ir a buscar a mis niños".

A eso se sumaba la necesidad constante de demostrar su capacidad: "He tenido que demostrar uno a uno de mis compañeros que yo era igualmente capaz de trabajar y de ayudarlos, de aprender y de llegar a ser una profesional como ha ido siendo".

Hoy Sonia no solo trabaja como soldadora, sino que ha dado un paso más: "Ahora me he sacado el título de docente y la empresa ha aprovechado para formar al personal nuevo que entra en prácticas". Convencida de que las mujeres tienen mucho que aportar a esta profesión, lanza un mensaje directo a aquellas que se lo estén planteando: "Aconsejo a las mujeres tener en cuenta este sector porque además tenemos una sensibilidad especial y podemos aportar algo diferente a la soldadura".