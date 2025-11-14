Mimi, trabajadora española de marketing, sobre su sueldo en Londres: "Pase de 24.000 € al año en España a 80.000 €"

En España, el salario medio bruto anual se sitúa aproximadamente en los 28.049,94 euros, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Una cifra que equivale a unos 2.003 euros al mes en 14 pagas o a 2.290 euros mensuales si se reparte en 12. Aunque la cifra ha aumentado respecto a años anteriores, esta sigue estando por debajo de la media europea, que ronda los 39.800 euros anuales.

Pese a esta ligera mejora, la inflación acumulada, el estancamiento salarial en muchos sectores y el encarecimiento del coste de vida en España, siguen impulsando a miles de jóvenes españoles a buscar oportunidades fuera del país. ¿El objetivo? Mejores condiciones laborales y sueldos más competitivos que les permitan desarrollar su carrera sin renunciar a una calidad de vida digna.

Este es el caso de Mimi Oliván, quien a través de su perfil de TikTok divulga sobre diferentes formas de trabajar y vivir fuera de nuestro país, promoviendo la transparencia salarial. Precisamente en uno de sus vídeos comparte en detalle todos los sueldos que ha percibido a lo largo de su carrera profesional en España y en Reino Unido.

Sus inicios no fueron fáciles. Como muchas jóvenes, comenzó encadenando contratos peor remunerados en España: "Mis primeros salarios de prácticas eran menos de 1.000 euros mensuales", recuerda. Con su primero contrato formal en el sector del marketing en España, alcanzó los 24.000 euros brutos anuales en una empresa de cosmética.

Su siguiente experiencia en Barcelona supuso un paso más: "El contrato eran 29.700 euros anuales, que de estos incluía un 10 % de variable. En total, eran unos 27.000 euros con unos 2.700 euros de variable". Sin embargo, la verdadera transformación en su carrera llegó al mudarse a Londres, donde asegura que consiguió un primer empleo en una agencia de publicidad por 47.000 euros brutos anuales y tras negociar una mejora respecto a la oferta inicial.

"Primero me ofrecieron 40.000 y luego vi una oferta por 45.000 y les dije que me corrigieran el contrato y me lo corrigieron y me los subieron a 47.000 euros", relata. Desde entonces, su trayectoria no dejó de crecer. Y es que, tras pasar por una multinacional con un salario de 56.000 euros, Mimi Oliván alcanzó su máximo sueldo en PepsiCo, donde llegó a cobrar 80.000 euros brutos anuales.

"Aquí tenemos que tener en cuenta que dentro había incluido también un 10 % de variable y unos 7.000 euros que es lo que llaman un car allowance", aclara. Este plus se destinaba a cubrir los gastos de transporte, ya que las oficinas estaban ubicadas fuera de Londres. "Si vivías cerca de las oficinas, eso que te ahorrabas y te lo quedabas", confiesa.

Además del aumento salarial, Mimi destaca un factor decisivo en este tipo de contratos: la posibilidad de ahorrar. "Tengo que decir que aquí, es la vez que he podido ahorrar más dinero en toda mi etapa laboral", asegura en el vídeo.

Un testimonio más de cómo la búsqueda de trabajo fuera de España se ha convertido en una opción cada vez más habitual entre los jóvenes cualificados, en busca de sueldos más competitivos, oportunidades de crecimiento y condiciones laborales que todavía escasean en el mercado laboral español.