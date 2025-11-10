Sonia, economista, sobre la vivienda en Madrid: "Un camarero tiene que trabajar 58 años para comprarse una casa"

El acceso a la vivienda en la Comunidad de Madrid se ha convertido en una misión imposible para gran parte de los españoles, especialmente entre muchos trabajadores de hostelería, que con sus sueldos ven inviable poder acceder a una nueva casa en la región.

Según la secretaria de Igualdad y Política Territorial de UGT, Sonia Álvarez, "un camarero tendría que trabajar 58 años para poder comprarse una vivienda en Madrid" en los casos que deben destinar un 40% de su salario neto a pagar la hipoteca de un piso de 60 m².

Así lo recoge el informe Convenios colectivos y el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, que recientemente presentó la Unión General de Trabajadores (UGT), de donde se concluye que la dificultad para acceder a una vivienda se ha convertido en una emergencia social.

Esto se debe a la continuada subida de los precios, que se suma a la escasez de vivienda pública y al propio impacto que tiene la turistificación, un proceso de transformación urbana y social de la ciudad para satisfacer las necesidades de los turistas.

En dicho documento se hace hincapié en que el tener empleo ya no garantiza el tener acceso a una vivienda, puesto que el coste de compra y alquiler ha superado los picos previos a la crisis del año 2007, mientras se produce un estancamiento de los salarios.

Sonia Álvarez ha advertido en la presentación del informe acerca del desequilibrio existente entre la oferta y la demanda, lo que se suma a la reducción del parque residencial disponible y la especulación inmobiliaria.

Por otro lado, destacó que el aumento de precios desde 2015 en la Comunidad de Madrid ha sido del 97%, lo que representa la mayor subida de todo el país, mientras que en las categorías retributivas más bajas del sector de la hostelería el salario neto no consigue cubrir ni la media de un préstamo hipotecario en la actualidad.

Precios elevados en los alquileres

En lo que respecta al mercado de alquiler, aún existe una mayor restricción, de acuerdo al informe, que explica que los trabajadores de la hostelería destinan de media más del 60% de su sueldo neto al pago de la renta mensual.

También destaca que, en las categorías salariales más bajas, el pago del alquiler llega a superar los ingresos disponibles. Esta situación afecta en especial a los jóvenes, quienes tienen un salario medio cercano a los 1.200 euros netos mensuales.

Este sueldo hace que sea "prácticamente imposible su emancipación", como destaca la propia Sonia Álvarez, que hace hincapié en que "más del 80% de los menores de 30 años en Madrid no consigue independizarse".

"Si no se garantiza una vivienda y salarios dignos, estamos hipotecando el futuro de una generación entera", señala la secretaria de Igualdad y Política Territorial de UGT.

La UGT reclama medidas en las zonas tensionadas

Los responsables de UGT han destacado la "inacción" de las instituciones públicas, criticando especialmente la falta de medidas efectivas por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid. De hecho, aseguran que el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha incumplido el artículo 47 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a una vivienda digna.

El sindicato asegura que la negativa del ejecutivo regional a intervenir en el mercado inmobiliario, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley Estatal de Vivienda de 2023, ha hecho que haya aumentado la crisis habitacional en la Comunidad de Madrid.

Desde UGT reclaman la aplicación inmediata de la ley estatal y la declaración de zonas tensionadas en aquellos municipios en los que el acceso a la vivienda ya supone más del 30% de la renta familiar disponible.

El sindicato también exige la ampliación urgente del parque público de viviendas de alquiler social, así como una mayor regulación (y más estricta) para las viviendas de uso turístico. También la inclusión del precio de la vivienda como variable estructural dentro de la negociación colectiva.

El documento difundido por el sindicato insiste en que "sin vivienda digna no hay vida digna y sin trabajo decente, no se accede a una vivienda asequible", y se centra en las consecuencias que puede tener a largo plazo la falta de políticas para enfrentar la crisis habitacional.

Las propuestas de UGT Madrid

Desde UGT Madrid han presentado un paquete de medidas para defender el derecho constitucional a una vivienda digna, y más allá de la mencionada aplicación efectiva de la Ley estatal de vivienda, insta a poner en marcha un plan intensivo contra los pisos turísticos ilegales.

Por otro lado, defiende la firme apuesta por un parque público en alquiler asequible para jóvenes, familias monoparentales, mujeres víctimas de violencia de género y personas con salarios bajos.

También cree que debería haber una coordinación territorial con mesas de vivienda y empleo, así como cambios en la fiscalidad y uso social, con recargos a vivienda permanentemente vacía en zonas tensionadas y convenios con ayuntamientos para programas de alquiler asequible con garantías.

Igualmente, insiste en la necesidad de incorporar cláusulas de vivienda en convenios, con ayudas de acceso, revisión salarial automática, plus de vivienda o complemento de residencia en zonas tensionadas, o planes de vivienda y conciliación.

El sindicato ha dejado claro que seguirá movilizándose para negociar y presionar para que la vivienda vuelva a ser accesible y un derecho, no un negocio.