Pablo Alborán (36), sobre la demisexualidad, orientación con la que se identifica: "Lo necesito para disfrutar"

Hace mucho tiempo que el sexo dejó de ser tabú. Puede ser que la culpa la tenga David Broncano, al introducir la famosa pregunta en La Resistencia (ahora La Revuelta) de cuantas relaciones han tenido los invitados durante el último mes o, simplemente, es fruto de una sociedad más abierta a hablar del deseo, el placer y las distintas formas de amar.

No solo la sociedad habla de ello; también lo hacen quienes antes se escondían. Hoy, muchos ídolos comparten abiertamente no solo aquello que no están dispuestos a aceptar, sino también lo que realmente priorizan. Incluso se atreven a hacerlo sabiendo que, para muchos, aún no es lo "normal".

Uno de esos referentes que ha decidido hablar abiertamente sobre su forma de vivir el deseo es Pablo Alborán. El cantante malagueño sorprendió al público al confesar que se siente identificado con la demisexualidad, una orientación en la que el vínculo emocional es la clave del deseo.

En qué consiste la demisexualidad

Pablo Alborán fue el primer invitado del pódcast de Platanomelón, que vio la luz el pasado mes de julio. La marca referente en educación y bienestar íntimo ha desarrollado este programa, para tratar todos los temas tabú relacionados con el amor y el sexo.

Durante la charla junto a Cayetana Guillén-Cuervo, el malagueño reconoció que el deseo, para él, está profundamente conectado con el plano emocional. Una descripción que está ligada a la demisexualidad y todo lo que implica.

A pesar de haber llevado su vida privada de forma muy discreta, Pablo Alborán dio un paso al frente en verano de 2020 para confesar públicamente su orientación sexual. Un paso que ha confesado que dio por "un tema personal e individual".

Para Pablo, hablar de su sexualidad forma parte del bienestar y es crucial quitarle el tabú; sin embargo, también se considera "muy tradicional", en otros aspectos, "me gusta la pareja y me gusta la sensación de exclusividad".

Es esta sensación de exclusividad la que, posiblemente, haya llevado al cantante a identificarse con la demisexualidad. "Necesito una conexión afectiva para disfrutar del sexo", confiesa y añade: "Me gusta saber que hay algo más allá de lo físico".

La demisexualidad se define por exactamente estos sentimientos: las personas que siguen esta orientación pueden sentirse atraídas por personas de la calle, compañeros de clase o de trabajo con quienes apenas han hablado, o por famosos, pero nada más allá.

Pódcast de Platanomelón.

En la gran mayoría de los casos, las personas demisexuales optan por esperar para tener relaciones sexuales simplemente porque disfrutarían más si hubiese un vínculo emocional de por medio, o, directamente, es algo que necesitan.

Para la sexóloga de Platanomelón, Beti Badía, esto es algo completamente normal y, de hecho, explica que "el deseo es algo que se tiene que trabajar".

"El deseo sexual no es siempre espontáneo, se puede trabajar para que aparezca creando un contexto adecuado y generando los estímulos necesarios", apunta. En el caso de ciertas personas, este contexto es el vínculo emocional.

Más allá del deseo y el vínculo sexual, el malagueño y Guillén-Cuervo tratan en el pódcast otro tipo de temas, como la infidelidad.

"Me desencanta iniciar algo pensando que en algún momento esa persona va a querer a otra", confiesa Alborán. Sin embargo, la sexóloga rompe con el tabú de la relación perfecta y explica que "es muy natural que te gusten otras personas aunque estés en pareja".

Según datos recopilados por Platanomelón, "casi el 70% de los españoles admite haber sentido atracción por alguien fuera de su relación sin que eso pusiera en duda su compromiso".

Lo importante, según la experta, es no sentirse presionado por alcanzar una relación 'perfecta'. "Se puede querer a dos personas a la vez, de formas distintas", apunta.