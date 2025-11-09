Victoria Pérez, española que vive en Senegal desde hace un año: "Pago 350 € por mi casa y me siento más segura que en Madrid"

Hay muchos españoles que deciden en un momento dado de sus vidas dejar atrás nuestro país para irse al extranjero, en algunos casos a países cercanos y en otros a destinos muy diferentes y exóticos.

Los motivos para mudarse a otro país pueden ser muy variados, y van desde la búsqueda de nuevas oportunidades laborales hasta buscar dar un nuevo rumbo a la vida, pasando por las relaciones sentimentales, los estudios o la necesidad de aventura.

Mientras que hay quienes prefieren irse a otros países europeos, donde las diferencias con España no son tan grandes, hay quienes prefieren irse a destinos con culturas, climas y tradiciones muy diferentes, como es el caso de Victoria Pérez.

Esta joven española reside en Senegal desde hace un año y utiliza sus redes sociales (@victoriaparezzm) para compartir sus vivencias en el país africano, donde vive junto a su pareja.

En una de sus últimas publicaciones, ha respondido a algunos de sus seguidores que le preguntan por la inseguridad de ser "una mujer blanca" viviendo en Senegal, pues hay muchos que dan por hecho que no es seguro.

¿Es seguro ser mujer en Senegal?

Ante las preguntas de muchos de sus seguidores al respecto, Victoria Pérez ha explicado cómo ha vivido estos meses en Senegal, recalcando que "hay que llevar mucho cuidado con exponer cosas de valor o meterte por sitios raros".

Sin embargo, asegura que no es nada diferente a lo que sucede en otros países, ya que "tanto en España como en cualquier país europeo, también hay que llevar cuidado con eso, son cosas de sentido común", mostrando cierta indignación con los comentarios recibidos.

En su vídeo explica que en este país africano "la gente es muy respetuosa y muy hospitalaria y la mayoría se preocupa siempre en que estés bien, si necesitas algo, en si estás perdido o en que si tienes que llevar algo a algún lado".

Con estas palabras ha querido desmentir la falsa creencia de que por tratarse de un país africano "te van a hacer algo por el simple hecho de ser blanco", y por ello insiste en que no hay la inseguridad que muchos piensan.

Victoria cuenta que su novio no es senegalés y que ella puede ir sola a cualquier lugar sin problema, incluso por la noche, y nunca le ha sucedido nada. De hecho, no duda a la hora de asegurar: "Me siento más segura aquí que volviendo sola a casa por Madrid".

Por otro lado, ha aclarado que Senegal es uno de los países más desarrollados de África y uno de los más seguros. En él no solo residen senegaleses, sino personas procedentes de otras partes del continente y del mundo, sobre todo de Europa, con gran presencia de franceses, italianos y españoles.

¿Cómo son los senegaleses?

La creadora de contenido reconoce, no obstante, que en Senegal tienen la costumbre de tocar a los demás o invadir el espacio personal, pero no le preocupa y considera que es algo propio de su sociedad, por lo que no le transmite ningún tipo de inseguridad.

"Sí, es cierto que los senegaleses son mucho de contacto físico, de acercarse a ti, de saludarte, de tener curiosidad, pero para nada lo hacen con mala intención, obviamente habrá algún…, como lo hay en todos lados, pero la gran mayoría no lo son", explica al respecto.

Para finalizar, ha animado a todo el mundo a visitar este país africano, asegurando que cualquier mujer que quiera ir sola o incluso darse la oportunidad de ir a vivir y trabajar a Senegal, puede hacerlo sin problema.

¿Cuáles son las ventajas de vivir en Senegal?

Ubicado en África Occidental, Senegal se ha convertido en un destino ideal para muchas personas que quieren dar un nuevo rumbo a su vida. Existen varios aspectos que convierten a este país en una opción muy a tener en cuenta.

El coste de vida en Senegal es relativamente asequible, sobre todo si se compara con las grandes ciudades europeas, pues en Dakar, su capital, el alquiler de un apartamento en una zona residencial puede costar entre 300 y 800 dólares mensuales.

Los gastos del día a día en comida y servicios son razonables y las oportunidades económicas son variadas, y aunque los salarios suelen ser bajos, el costo de vida permite poder vivir de una forma más cómoda.

Tampoco hay que olvidar que Senegal ofrece un entorno empresarial dinámico con incentivos para la inversión, y debido a unos costos iniciales relativamente bajos, se convierte en un lugar que reúne las condiciones para poder iniciar un negocio con menos esfuerzo que en otros países.

Por otro lado, hay que hablar de su posición geográfica, estando situado a apenas 5-6 horas de vuelo desde París, por lo que es un país que ofrece un acceso rápido y no demasiado costoso a Europa. Además, también hay vuelos directos a otras ciudades europeas.

A nivel educativo, Senegal cuenta con un sistema bien desarrollado, con educación pública, gratuita y obligatoria para niños de entre 6 y 16 años. También existe educación privada con una mejor calidad docente y estrictos programas académicos que garantizan una educación de calidad.

Por último, destacar su sistema de sanidad pública, que está en constante mejora, sobre todo en Dakar. Las clínicas privadas ofrecen atención de alta calidad con los equipos más modernos y las mejores instalaciones médicas.