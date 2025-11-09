María José (70), chef: "El truco para un arroz sabroso no es taparlo, es terminar de cocinarlo en el horno, a 220°"

0 votos

El arroz es uno de los ingredientes más populares en todo el mundo; sin embargo, ocupa un lugar especial en la gastronomía española. Es la base de algunos de los platos más reconocidos, como la paella, el arroz caldoso, a banda, caldoso o, incluso, negro con alioli.

Sin embargo, su popularidad tiene un precio y es que lograr el punto y el sabor perfecto requiere técnica, paciencia y una gran atención al detalle. Desde la elección del tipo de arroz hasta el momento exacto de añadir el caldo, cualquier error puede marcar la diferencia.

Es por este motivo que cocineros y chefs expertos insisten no solo en la importancia de los ingredientes, sino también en otro tipo de detalles como la distribución del calor. Según María José San Román, el truco es terminar de cocinarlo en el horno para que el arroz quede uniforme.

El horno, un secreto de las cocineras profesionales

Su paso estrella, según explica, es el horno. Cuando cocinamos el arroz en una sartén o cazuela sobre el fuego directo, implica una fuente de calor localizada que provoca una cocción desigual.

Mientras la capa inferior está en contacto constante con la fuente de calor y puede sobrecocerse o incluso pegarse, las capas superiores pueden quedarse algo crudas o blandas.

Aquí es donde entra en juego el truco de la chef, cocinarlo en el horno, ya que de esta forma conseguimos una distribución uniforme del calor.

Esto permite que el líquido restante se absorba de forma homogénea, ayudando a que todos los granos alcancen el mismo punto de cocción sin necesidad de remover, lo que también evita que se rompa el grano o que el almidón se libere en exceso.

Los trucos de María San Román para un arroz perfecto.

Además, el horno ayuda a concentrar los sabores. Al estar el arroz en un entorno cerrado y a alta temperatura, los caldos o sofritos con los que se ha cocinado se evaporan lentamente, intensificándose sin que se pierdan por ebullición.

Para este paso, la temperatura recomendada por San Román es de 220 grados, lo suficientemente alta como para crear una ligera caramelización en la superficie sin llegar a secar el arroz.

La receta de la chef María José San Román

María José San Román es una chef, empresaria e investigadora española. Su trabajo se ha centrado en ingredientes culinarios únicos de España que incluyen el azafrán, el aceite de oliva virgen extra, las harinas de las especialidades de pan español y por supuesto los arroces.

La experta ofrece en diferentes plataformas trucos y consejos para hacer un arroz sabroso y perfecto. En este caso, la alicantina se ha centrado en un arroz en paella con verduras para hacer desde casa.

Paella de setas y verduras de Maria José San Román Arroz bomba o bombita, 320 g

Aceite de oliva virgen extra, 65 g

Tomate maduro, 200 g

Ñora seca, 1 ud

Azafrán, 0,2 g

Caldo vegetal, 6 veces el volumen de arroz

Judía verde, 150 g

Guisantes, 100 g

Coliflor, 100 g

Setas variadas (por ejemplo, champiñones, portobellos, setas de cardo), 200 g

Sal, al gusto Paso 1 Pesamos todos los ingredientes y preparamos la infusión de azafrán con antelación, dejándola reposar en agua tibia durante al menos 4 horas. Paso 2 Calentamos el aceite de oliva virgen extra en una paella amplia, asegurándonos de repartirlo bien por toda la superficie. Podríamos utilizar también una sartén siempre y cuando se pueda meter en el horno. Paso 3 Añadimos el arroz una vez que el aceite esté caliente. Lo removemos ligeramente para que se impregne del aceite sin que llegue a tostarse. Paso 4 Agregamos el sofrito compuesto por tomate rallado y ñora previamente hidratada y triturada. Incorporamos también la infusión de azafrán (atacama), que será el único colorante para nuestro arroz. Paso 5 Vertemos el caldo caliente en una proporción de seis partes de caldo por cada parte de arroz. Paso 6 A continuación, añadimos las verduras: judía verde troceada, guisantes, coliflor en pequeños ramilletes y setas limpias y troceadas al gusto. Rectificamos de sal si es necesario. Paso 7 Cocinamos el arroz a fuego medio-alto durante unos 17 minutos. No removeremos el arroz en ningún momento. Paso 8 Hacia el final de la cocción, observaremos cómo el sofrito comienza a pegarse ligeramente en el fondo de la paella, formándose el característico socarrat. Este proceso debe hacerse con cuidado para evitar que se queme. Paso 9 Como truco final, introducimos la paella en el horno precalentado a 220 °C durante unos 5 minutos, para terminar la cocción y conseguir una textura más homogénea y un arroz suelto. Paso 10 Retiramos del horno y dejamos reposar la paella durante 5 minutos antes de servirla, para que se asienten los sabores y se asiente el grano.

Algunas ideas de caldos para hacer un arroz delicioso

Tal como explica María José San Román, un arroz como este se puede hacer con restos de lo que haya por la nevera y no siempre debe seguir la receta tradicional. Estas son algunas de las opciones a las que podemos recurrir para un caldo original y delicioso.