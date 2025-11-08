Irene, autónoma, sobre la dura realidad de tener un negocio de joyas: "He pagado 1.000 € en impuestos"

En España, más de 3,4 millones de personas trabajan por cuenta propia de las cuales casi 1,3 millones son mujeres, según datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una modalidad de trabajo que en España no está exenta de retos. Y es que, en España las cuotas de autónomos cada vez más altas, la presión fiscal y la falta de ayudas para este sector, forman parte de los obstáculos principales de miles de autónomos en nuestro país.

Una de las principales dificultades se encuentra precisamente con la cuota de autónomos a la que cada mes deben hacer frente simplemente por realizar su oficio. Una tasa que el Gobierno tiene pensado incrementar en los próximos años.

Este incremento, lejos de ayudar, ahoga a quienes ya apenas pueden cubrir gastos. Entre ellos está Irene, una joven emprendedora que gestiona su propio negocio de joyería artesanal y quien en uno de sus vídeos de TikTok ha puesto voz a una sensación compartida por miles de autónomos: el cansancio, la frustración y el sentimiento de abandono.

Ser autónomo en España es durísimo. No tienes red, no tienes horarios, y lo das TODO sin saber si va a funcionar. Pagas, impuestos, mil historias… Y encima tienes que sonreír, crear, vender, como si nada. Yo no soy una gran empresa. Soy una mujer con un sueño. Y a veces me hundo. Pero me levanto, porque creo en lo que hago. Esto es la vida real detrás de mi marca. ¿Tú también estás emprendiendo? Cuéntame abajo. No estamos solas

"Hoy me han llamado de la gestoría y me han dicho: ¿Estás sentada? Se acerca el trimestre y ya sabéis cómo cualquier autónomo en todo trimestre, estoy acojonada porque no sé lo que me voy a encontrar este mes y estoy triste, tengo ganas de llorar que no lo sabe nadie", confiesa.

Detrás de sus palabras hay una realidad que cada día sufren miles de autónomos en España. Las cifras que en un primer momento pueden parecer grandes, se diluyen entre impuestos, cuotas y gastos inevitables. "Qué difícil nos lo ponen, es que es imposible sacar un negocio adelante. Yo ya no hablo de un autónomo de creador de contenido o de un autónomo que no tiene que invertir ni una cuarta parte en material, hablo de un negocio que no tiene nada que ver".

Irene desgrana paso a paso cómo se esfuman sus ingresos: "Imaginaos que yo vendo 1.000 euros, de ese dinero 300 euros se van en cuota de autónomos, tengo que guardar también el 21 % de todo producto que he vendido, a mayores tengo que restar los gastos de envío que ha pagado cada cliente para pagar luego la factura de correos, resta el gasto de la gestoría, luego los gastos personales que tiene una persona como la hipoteca, la luz, el agua, el Internet...".

El resultado final es que las ganancias apenas dan para cubrir los gastos: "Yo este trimestre he facturado lo justo para pagar todo y no he visto ni un duro para mí y aún así me toca pagar casi 1.000 euros. No hay ayudas, no hay nada", asegura.

Una situación por la que Irene se plantea si seguir o no por este camino, una duda que cada día comparten más autónomos en España: "Me planteo realmente si debería seguir con esto que es lo que me gusta y me apasiona realmente o volver a buscar un trabajo a media jornada que ya no le voy a poder dedicar el 100 % a mi negocio o directamente dejarlo y volver a estar asalariada. No lo sé, es muy complicado, nos lo ponéis muy difícil. Como yo habrá miles de personas, por favor dejar de perjudicarnos a los que queremos emprender y trabajar de lo que nos gusta", lamenta.