Varinia, una española que trabaja de tesorera en Luxemburgo: "El salario medio ronda los 6.200 euros al mes"

En España, la figura del analista de tesorería no es una profesión popular o muy conocida por el público general; sin embargo, son puestos muy valorados e, incluso, esenciales dentro del sector financiero de cualquier empresa.

Los analistas de tesorería se dedican a gestionar y supervisar la salud financiera de una empresa, centrándose en el manejo de su liquidez y flujos de efectivo. En nuestro país, se estima que este oficio tiene un salario medio anual de 37.000 euros; sin embargo, puede variar según la experiencia, la ubicación y el tamaño de la empresa.

Aunque comparado con otros oficios el sueldo está muy por encima de la media, en otros países llega, incluso, a duplicarse. Según cuenta en sus redes sociales Varinia, una analista de tesorería en Luxemburgo, allí el sueldo mínimo son 2.700 —lo que podría ser en España— y la media asciende hasta los 6.200 euros al mes.

El análisis de tesorería en Luxemburgo

Luxemburgo es el país con los salarios más altos de la Unión Europea y se encuentra entre los primeros a nivel mundial gracias a un salario medio anual que ronda los 74.296 euros.

En cuanto al ámbito económico, el país también es considerado como el corazón financiero de Europa y cuenta con una gran estabilidad laboral, la presencia de grandes corporaciones y multitud de plazas para trabajar en el sector.

Debido a la alta demanda, son muchos los españoles con conocimiento de finanzas que prueban suerte en el país, como Varinia. Desde su oficina en Luxemburgo, sus funciones incluyen preparar informes y pronósticos financieros, administrar transacciones, asegurar el cumplimiento de regulaciones y asesorar sobre inversiones y financiación.

Es precisamente esta responsabilidad la que explica los altos salarios de la profesión. Según explica Varinia en su perfil de TikTok, el mínimo que puede ganar una persona en este puesto ronda los 2.700 euros mensuales.

En España, únicamente un 30% de los españoles cobra más de 2.000 euros brutos mensuales. Específicamente, una mayoría de los trabajadores, aproximadamente el 70%, tiene salarios inferiores a esta cifra.

Sin embargo, el salario medio de esta profesión en Luxemburgo es en realidad aún más elevado. De acuerdo con la española, el sueldo promedio se sitúa en torno a los 6.200 euros al mes.

Este salario es todavía menos habitual en España. Si nos fijamos en los datos, alrededor de 1.346.400 españoles ganan más de 6.000 euros al mes, es decir, más de 60.000 euros anuales. En Luxemburgo, en cambio, se puede estimar que una gran parte de la población activa gana más de esta cifra.

Varinia, en su caso, ocupa un puesto junior de analista de tesorería con 2 años de experiencia, por lo que el sueldo anual ronda entre los 55.000 y los 70.000 euros. Un sueldo neto de una persona "que acaba de empezar" sería de unos 3.200 euros.

Más allá de la remuneración, este oficio cuenta con una posibilidad de crecimiento profesional y estabilidad. Luxemburgo cuenta con una sólida red de empresas internacionales, fondos de inversión y bancos que demandan continuamente perfiles financieros con conocimientos en control de riesgos, instrumentos de cobertura y análisis de liquidez.

No obstante, alcanzar un puesto así no es tarea sencilla y normalmente requiere una formación universitaria. En España, los analistas de tesorería suelen ser titulados en Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Finanzas, Contabilidad y Auditoría o Ingeniería Industrial con especialización en gestión financiera.