Montse Cespedosa, economista: "El precio de la vivienda ya supera a la burbuja inmobiliaria de 2008"

El mercado inmobiliario en España continúa atravesando una situación complicada que hace que haya gran parte de los ciudadanos que se encuentran con serias dificultades para poder acceder a una nueva vivienda.

Al respecto de ello, se ha pronunciado la economista y experta inmobiliaria Montse Cespedosa en su intervención en Antena 3 Noticias, donde dejó claro que “el precio de la vivienda en España ya supera la burbuja inmobiliaria”, destacando que se trata de un grave problema.

Cespedosa ha hablado alto y claro para mostrar su preocupación por un precio de la vivienda que, si sigue subiendo, hará que se encuentren muy por encima de la burbuja inmobiliaria y en una situación de riesgo.

Además, insiste en que no se construye vivienda, lo que ocasiona un desfase de inmuebles entre oferta y demanda que ya se sitúa por encima de los 600.000. También recalca que la construcción de vivienda pública en España no supera el 2,5%, lo que sitúa al país a la cola de Europa.

Esta situación, sumada a la falta de medidas y políticas para paliarla, asegura que no hacen más que condenar a una generación entera, que no tiene forma de poder acceder a un hogar digno, sostiene la experta.

Por otro lado, considera que es inviable imputar un 10% de IVA para la adquisición de la primera vivienda, que es un bien de primera necesidad y con unos precios que haya que ahorrar durante varios años tan solo para poder pagar los impuestos.

El precio de la vivienda en España

España es uno de los países europeos en los que la vivienda se encarece con mayor rapidez, hasta el punto de llegar a doblar el aumento medio de la Unión Europea y de la eurozona, un dato que, sin lugar a dudas, genera gran preocupación.

La subida de precio en España fue de un 12,9% interanual entre los meses de abril y junio, según los últimos datos publicados por Eurostat, mientras que la media en la UE fue de un 5,4% y, en la zona euro, del 5,1%.

De esta forma, España registró nuevamente en el segundo trimestre del año el tercer mayor aumento de precios de vivienda en la eurozona, viéndose solo superado por Portugal (17,2%) y Croacia (13,2%). Si se tienen en cuenta todos los países de la Unión Europea, desciende a la cuarta posición.

Con este nuevo encarecimiento de los precios, nos encontramos con que España suma tres trimestres consecutivos con precios al alza superiores al 10%, lo que certifica un nuevo ritmo acelerado del mercado inmobiliario.

Los precios de alquiler y de la compraventa siguen aumentando y se acercan a los registros máximos de la burbuja inmobiliaria del año 2007, lo que ha convertido a la vivienda en uno de los principales problemas para la población española, especialmente entre los jóvenes y las rentas bajas.

Además de España, hay otros países de la Unión Europea que han registrado aumentos de dos dígitos, como son: Portugal (17,2%), Bulgaria (15,5%), Hungría (15,1%), Croacia (13,2%), Eslovaquia (11,3%) y República Checa (10,5%).

En el lado contrario se colocan otros países que han experimentado crecimientos mucho más moderados, como Chipre (1%), Suecia (0,7%) o Francia (0,5%).

Posible sobrevaloración de la vivienda

La rápida y constante subida de los precios de la vivienda en España han hecho que pueda producirse una corrección como la que tuvo lugar hace 15 años. Algunos indicios apuntan a que podría estar dándose una sobrevaloración del mercado inmobiliario.

De acuerdo con el último informe de Estabilidad Financiera del Banco de España, se calculaba que el precio de la vivienda estaba situado entre un 1,1% y un 8,5% por encima de su nivel de equilibrio de largo plazo a finales del pasado año, mientras que 6 meses antes estaba entre el 0,8% y el 4,8%.

Por su parte, el Banco Central Europeo (BCE) también ha considerado que existe una sobrevaloración del mercado residencial en nuestro país, alcanzando el 10% a finales de 2024 según sus propios informes.

Esta sobrevaloración de la vivienda tiene lugar en la mayoría de las comunidades autónomas del país, pero es en Baleares y en Madrid donde el fenómeno se da con mayor fuerza, destacan varios estudios.

La mayoría de los economistas aseguran que la situación actual dista bastante de lo sucedido años atrás, cuando llegó la crisis inmobiliaria, ya que recalcan que ni la situación financiera de los hogares, ni del sector de la construcción, ni del sistema financiero es comparable.

Pese a sus opiniones, la realidad es que están existiendo desequilibrios que hacen que los precios de la vivienda aumenten de forma acelerada, y en gran parte tienen que ver con el déficit de vivienda acumulado.

Igualmente, los salarios de los jóvenes y la falta de inversión pública en pisos asequibles, sobre todo de alquiler, no hacen más que añadir más presión y hacen que resulte cada vez más complicado poder llegar a comprar una vivienda.

De cara al próximo año 2026, no se espera una bajada generalizada de los precios. De hecho, la mayoría de los analistas apuntan a que los precios seguirán subiendo, si bien es cierto que se espera que lo haga a un ritmo más moderado que en los últimos años.

Nuevamente, la subida vendrá impulsada por la escasez de oferta y la alta demanda, especialmente en las grandes ciudades, la costa y las islas.