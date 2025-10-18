Aitana, 26 años, sobre su patrimonio: "Mis 5 millones de euros están invertidos. Tengo 4 viviendas y dos están en alquiler"

El 5 de febrero de 2018, Operación Triunfo 2017 emitió su gala final. En ella, Aitana cumplió con la profecía que parece rodear al programa de canto: el segundo clasificado consigue más éxito en su carrera profesional que el ganador del programa.

Desde entonces —y a pesar de la increíble carrera artística que ha consolidado Amaia, la ganadora—, la cantante catalana ha encabezado las listas de ventas en España, ha llenado estadios como el Riyadh Air Metropolitano, ha colaborado con figuras internacionales y, recientemente, ha anunciado un nuevo tour mundial.

Son precisamente todos estos hitos los que han logrado que Aitana cuente con un alto patrimonio. En total, la cantante fijó, durante su entrevista con David Broncano, su fortuna en unos cinco millones de euros porque "casi todo lo invierte en patrimonio", insistió.

El patrimonio de Aitana Ocaña

La famosa pregunta de David Broncano de "¿dinero en el banco?", es, posiblemente, el motivo por el que ahora tantas personas famosas pueden hablar abiertamente sobre su dinero. O, por lo menos, dar una leve pista de todo lo que tienen.

En el caso de Aitana, la cantante no tuvo ningún reparo en confesar que una gran parte de su dinero lo ha invertido. Mirando a la grada con miedo a equivocarse, explicó que su patrimonio son sus casas.

La catalana, según explicó, tiene cuatro casas: una en la que reside, una vivienda secundaria en Miami y otras dos que las tiene alquiladas "a buen precio", aclaró.

Estas cuatro propiedades están ubicadas en Madrid, una en la exclusiva urbanización Ciudalcampo, en San Sebastián de los Reyes, la otra en el municipio de Colmenar Viejo, también a las afueras de la capital; y otras dos en Miami.

La cantante, actualmente, reside en la vivienda de Ciudalcampo. Cuenta con una casa con amplio jardín, tres plantas y piscina que compró a finales de 2022 por unos 800.000 euros.

Según adelantó Jaleos, Aitana compró esta casa después de vender su anterior hogar, un chalet de 300 metros cuadrados construidos próximo al parque de la Dehesa de la Villa, que adquirió por 700.000 euros en 2020 y que vendió por 1,5 millones de euros, duplicando así su inversión inicial.

En cuanto a la casa de Miami, la que ella usa como residencia la compró por 1,4 millones de euros y está ubicada en Miami Shores, una zona residencial al Norte de la ciudad, en el condado de Miami Dade.

Debido a las increíbles dimensiones y su ubicación, la cantante reveló que solo con estas cuatro viviendas su patrimonio ya alcanza los 4,5 millones de euros. Una cifra que sorprendió a los asistentes y espectadores, especialmente por la corta edad — 26 años— de la ex triunfito.

"De lo demás no me queda tanto porque casi todo lo invierto en patrimonio", aclaró la artista. Y es que, tal y como se puede observar, Aitana parece tener buen olfato para las operaciones inmobiliarias y, de hecho, lo confirmó con la creación de su empresa.

En 2020, la cantante catalana creó Sop y Oli S.L., una empresa de promoción inmobiliaria con sede en Sant Climent De Llobregat, en Barcelona, para gestionar y desarrollar proyectos de construcción para su posterior venta.