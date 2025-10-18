Afra Blanco, economista, sobre las personas que tienen dos viviendas en España: "Hay que freírles a impuestos"

España se enfrenta a uno de los peores momentos en cuanto al acceso a vivienda se refiere. Este fenómeno, marcado por el aumento de precios, una oferta limitada y la concentración de la propiedad, dificulta que jóvenes y familias puedan acceder a una vivienda digna.

A todos estos factores, tal y como llevan advirtiendo algunos expertos en los últimos años, se suma uno nuevo: la inversión masiva en el mercado inmobiliario. Cada vez más personas maximizan su economía a través del alquiler a precios elevados de las viviendas adquiridas.

Así lo ha explicado la sindicalista y experta en economía Afra Blanco en un debate delaSexta Xplica. Según su intervención, esta nueva práctica debería solventarse de una forma: "freír" a impuestos a personas que tengan más de una vivienda.

La doble vivienda en España

Las condiciones del acceso a vivienda en España se han transformado en un "sector de desigualdad": quienes pueden, "acaparan la vivienda" y quienes no, les pagan. Una circunstancia que, para la sindicalista y experta en economía Afra Blanco, es muy sencilla de solucionar.

Afra Blanco ha sido, una vez más, una de las protagonistas del debate en laSexta Xplica. Tras escuchar el testimonio de Yolanda Alba, una mujer a la que su hipoteca le jugó una mala pasada, lanzó una propuesta que, como ella misma reconoció, resulta "incómoda y polémica".

"Si creemos que no hay viviendas suficientes, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando viviendas para invertir y para especular", defendió la Blanco.

De acuerdo con la experta, si existe escasez de vivienda disponible para la población que necesita un hogar, resulta incoherente que haya personas o fondos adquiriendo múltiples inmuebles para sacarles rentabilidad.

En su intervención, Blanco fue contundente al diferenciar entre quién compra una vivienda para vivir y quién lo hace para enriquecerse. Estos últimos son a los que habría "que freír a impuestos", afirma.

Estas operaciones de inversión, lejos de beneficiar a la ciudadanía, elevan los picos y limitan la oferta para quienes buscan una casa donde residir. Algo que, según la experta, convierte el derecho a un techo en un "privilegio reservado" a quienes pueden pagar precios desorbitados.

Imagen de archivo.

Además de lo obvio, como alquilar o compartir la vivienda en lugar de comprarla, obliga a miles de familias a pluriemplearse para costear algo tan básico como un alquiler o una hipoteca.

La sindicalista no solo puso el tema sobre la mesa, sino que también lanzó una propuesta incluyendo un trato fiscal diferenciado según el uso de la vivienda.

Para aquellos que adquieren una primera residencia, Blanco plantea la eliminación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, lo que aliviaría la carga económica de quienes acceden por primera vez a una casa.

Sin embargo, para aquellas personas que tienen segundas viviendas con fines especulativos o turísticos, la sindicalista reclamó un endurecimiento.

A su juicio, no tiene sentido que se destinen inmuebles a actividades como el alquiler vacacional si al mismo tiempo los trabajadores tienen enormes dificultades para encontrar un hogar asequible.

En su opinión, acumular viviendas para esperar a que su precio suba o para explotarlas en mercados más rentables no aporta valor real a la sociedad, sino que agrava el problema. "Los especuladores no son empresarios", recalca.