Una joven, contra el precio de las peluquerías en España: "30 euros más por secarme el pelo y encima, me tiñeron mal"

Una joven, contra el precio de las peluquerías en España.

Tiktok, al igual que el resto de redes sociales, se ha convertido en el escaparate perfecto para expresarse abiertamente, incluso cuándo es una denuncia pública la que quieres hacer.

Recientemente, la creadora de contenido Consu Navarro (@consunavarro) se quejaba abiertamente del alto precio de las peluquerías en España.

La joven argentina que reside en nuestro país, tras someterse a un servicio de coloración en una peluquería de Madrid, ha creado un vídeo explicando la indignación que ha sentido por el servicio recibido en los salones de belleza de la capital.

"Vengo a expresar mi mal humor con las peluquerías en España. Primero, son carísimas. Me salió por un 'huevo'. No lo paso a pesos porque me echo a llorar".

Lo que empezó como una queja viral desembocó en una discusión más amplia: ¿cuánto vale realmente el servicio de belleza en España? ¿Se justifica lo que se cobra con lo que realmente se hace?

El precio de las peluquerías

Tal como relató Consu, el desencanto se compuso de tres capas: precio exagerado, tinte mal aplicado ("No me tiñeron bien, podéis ver la raíz 'asquerosa'", denunció) y precio extra oculto.

"Cuando me están enjuagando el tinte me dicen: 'bueno, listo, ya está'. Yo pregunto: '¿No me secas el pelo? Quiero ver cómo me quedó'. Y el peluquero responde: 'No, el secado va aparte. Son 30 euros más'".

Un extra con el que la joven argentina no contaba y añadió: "Estoy muy enojada". Estas palabras multiplicaron las reacciones, haciendo que su vídeo obtuviera más de 28.000 visitas.

Las peluquerías a debate

Las peluquerías en España han visto incrementos de coste en productos, alquileres y personal especializado. Sin embargo, para muchas clientas y clientes, esos traspasos no son visibles.

Algunos profesionales apuntan que cómo van a cobrar menos cuando invierten en formaciones, químicos, calefacción y alquileres, recordando que un secado puede implicar tiempo, consumo energético y desgaste de herramientas.

Por otro lado, las redes sociales han permitido visibilizar situaciones que antes quedaban solo en boca del cliente. Ahora, audiencias sensibilizadas exigen transparencia como precios desglosados, tarifas claras, servicios incluidos y opciones suplementarias.

¿Un problema de cultura o de regulación?

Lo que evidencia esta polémica es una tensión latente: la falta de regulación clara y estandarización de precios en los servicios de belleza. No existe, en la mayoría de los casos, un listado obligatorio visible como en algunos comercios.

Las clientas esperan que cuando pagan por un tinte, el salón incluya lavado, secado y acabado; en la práctica, muchos estudios aplican tarifas por separado. Para quienes vienen de fuera, como Consu, esa diferencia se vive con asombro y hasta indignación.

Una propuesta revolucionaria sería que el sector establezca tarifas mínimas orientativas o que el cliente reciba un presupuesto detallado antes del servicio. Mientras tanto, cada caso queda pendiente de la transparencia del profesional.