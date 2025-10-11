Descubriendo Los Cabos: el paraíso mexicano que adoran 'celebrities' como Jennifer Aniston y Selena Gómez

Si alguna vez alguien pregunta dónde desaparecen las estrellas de Hollywood cuando se apagan los focos, la respuesta está en un rincón privilegiado de México: Los Cabos. Situado en Baja California Sur, este paraíso combina playas infinitas, resorts frente al mar y un ritmo de vida donde la exclusividad convive con la autenticidad.

Y precisamente por eso son muchas las personalidades del mundo del cine, la música y la moda las que han encontrado en él un refugio perfecto para desconectar y cargarse de buenas energías. La actriz y productora Selena Gómez pasó allí su despedida de soltera, las Kardashian van a menudo; y Vanessa Hudgens celebró la llegada de su segundo hijo.

Por su parte, Jennifer Aniston es otra de las asiduas a Los Cabos y de hecho inauguró el año alojándose en una villa privada del resort One&Only Palmilla. Esos son solo algunos ejemplos, aunque hay un sinfín de nombres conocidos que pasan su descanso allí.

Pero más allá de este toque celebrity, este punto del mapa tiene mucho que ofrecer en cuanto a paisajes naturales y variadas actividades que van desde los deportes acuáticos al avistamiento de ballenas, algo que sucede entre diciembre y abril.

El Arco de Cabo San Lucas. Cedida

Naturaleza espectacular

Su hábitat natural es de por sí un extenso monumento que despierta la admiración de quien lo visita. Uno de los lugares icónicos que hay que visitar es el Arco de Cabo San Lucas, una formación rocosa ideal para el buceo y los paseos en barco.

Precisamente enfrente de este lugar, la cantante colombiana Shakira se dejó ver el pasado mes de agosto haciendo yoga en la arena al amanecer.

Merece especial atención el Parque Nacional Cabo Pulmo, que alberga el único arrecife natural de coral en la costa oeste de América del Norte, así que ponerse las gafas y sumergirse en las profundidades es algo obligado. Los que prefieran estar en tierra firme pueden realizar caminatas en un entorno natural.

Playa de Santa María. iStock

Por supuesto, no pueden faltar las playas, aunque a algunas solo se puede acceder en barco. Es el caso de una de las más populares, llamada Lovers Beach, ideal para ir en pareja como su propio nombre indica. El arenal de Santa María tiene forma de herradura y está rodeada de acantilados, con aguas cristalinas y tranquilas, y resulta idónea para hacer snorkel.

Para buscar tranquilidad y un poco de aislamiento entre tanto complejo turístico, la de Las Viudas, desde donde se pueden ver ballenas, aunque no es muy buena para nadar.

'Resorts' y gastronomía

Hay un sinfín de hoteles de lujo en los que poder alojarse y, quién sabe, existe la posibilidad de encontrarse con algún famoso. Uno de ellos es el Nobu Residences Los Cabos, donde Selena Gómez estuvo en verano con sus amigas.

Sus increíbles suites ofrecen vistas al campo de golf, servicios de lujo y una exquisita gastronomía servida en distintos restaurantes, como el Muna, donde cenó la estrella. ¿El precio? A partir de 500 euros una opción deluxe.

El Hard Rock Café Los Cabos, en régimen de todo incluido y ubicado en el extremo sur, es otro de los más conocidos. Solo hay que leer la descripción que hacen los responsables del establecimiento para empezar a soñar.

"Cuando el océano es tu banda sonora, es fácil dejarse llevar por el momento. Anímate, sal al balcón y deja que el ritmo del mar se mezcle con las ondas sonoras electrizantes de los mejores músicos de nuestra época", escriben.

"Después, disfruta de la buena onda desde la comodidad de tu jacuzzi al aire libre. Vive como una leyenda con servicio a la habitación las 24 horas. Y disfruta de todo el servicio ininterrumpido que puedas imaginar. Porque aquí cada huésped es una auténtica estrella de rock", finaliza. Alojarse allí ronda también los 500 euros por noche.

Para terminar, el Hilton Los Cabos Beach & Golf Resort, un oasis tropical enclavado en una de las pocas playas protegidas de la zona, con impresionantes vistas al mar desde nuestras habitaciones y suites de estilo hacienda. Cuenta con spa, diferentes experiencias de bienestar y ofertas de fitness en su gimnasio frente al mar.

También tiene restaurantes donde degustar los mejores pescados, sushi incluido, comida mexicana y exquisitos cócteles. Desde 450 a 1.400 euros la noche.

Vida nocturna

La zona de San José del Cabo es un hervidero de luces, bares, coquetos restaurantes... y arte. Hay un nutrido número de galerías y una vez a la semana abren sus puertas para que los visitantes puedan contemplar las exposiciones de artistas nacionales e internacionales que pasan por sus paredes.

Además de pasear y comer algo en lugares como Frida Cabo, de exquisita comida mexicana y decoración colorida; o el Don Sánchez, de cocina de autor y que, además, cuenta con una distinción única. Gracias a su iniciativa 'Hospitalidad y Diversidad', son el primer restaurante en Los Cabos con la certificación 'Destinos Queer Comprometidos'.

Entre los locales nocturnos más populares, el Zuu Night Club, con música en vivo, pista de baile y ambiente moderno; o la coctelería Nómada Bar Origen, ubicado en la zona de las galerías y también con actuaciones en directo. Sin olvidar el Omnia Los Cabos para viajeros que busquen un ambiente exclusivo, con su increíble beach club.