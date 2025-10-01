María del Mar (63), sobre el problema de la vivienda: "Nuestra generación compró casa porque trabajó el doble"

La brecha generacional en España no deja de crecer y está alimentando un debate cada vez más encendido entre jubilados y jóvenes. Y es que, mientras muchos pensionistas disfrutan de ingresos estables y de una pensión media en torno a los 1.508,7 euros al mes, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, cada vez más jóvenes menores de 35 años perciben salarios bajos e insuficientes, incluso por debajo de muchas pensiones públicas.

Una situación que no solo refleja el desequilibrio económico y social que atraviesa el país, sino que se agrava por la incertidumbre política persistente, una inflación que no da tregua, el encarecimiento de la vivienda y unas condiciones laborales marcadas por la temporalidad y los bajos salarios.

Frente a estas dificultades, muchos jóvenes sienten que, en lugar de comprensión, reciben críticas de las generaciones mayores, como la de los 'boomers'. Una generación que tiende a minimizar los obstáculos actuales de las nuevas generaciones, defendiendo su esfuerzo pasado y destacando la carencia de esfuerzo o sacrificios de los actuales jóvenes para conseguir mejorar.

Un debate cada vez más candente que recientemente también saltó al plató de La Sexta Xplica, donde tanto jóvenes como mayores han expuesto los diferentes puntos de vista y han debatido sobre esta creciente brecha generacional. Entre los invitados para representar a la generación 'boomer' se encontraba Mari Mar Jiménez.

Esta mujer de 63 años acumula más de tres décadas trabajando como camarera de piso, tal y como ha contado en anteriores intervenciones en el programa. Esta vez, tras el debate planteado por José Yélamo sobre si el actual sistema favorece a los mayores y perjudica a los jóvenes, Jiménez no dudó en mirar al pasado: "Nuestra generación vivió una transición donde peleamos por los derechos que vosotros tenéis a día de hoy", reivindicó.

Unos derechos que, como ella misma recuerda, se conquistaron en la calle: "No en una manifestación, sino en 200". Jiménez recordó que en aquellas protestas "murieron mineros, manifestantes, mucha gente...", en referencia al coste social que implicaron esas mejoras.

Tampoco dudó en abordar el tema de la vivienda, asegurando que en su caso pudo comprar una casa "teniendo dos trabajos y cuando tienes dos trabajos pagas más a Hacienda y yo soy la primera que siempre ha dicho que si tengo que pagar a Hacienda lo pago porque es bien para todos", asegura.

Un testimonio que provocó la reacción inmediata por parte de Paloma Martín, una joven también presente en el plató: "Es que yo no puedo comprarme ni una y trabajo 80 horas", respondía tajante. A lo que también matizaba que no está con ello culpando a los mayores, pero con lo que pedía en plató que tampoco estos culpen a los jóvenes.

Para Mari Mar, el origen del problema es evidente: "El problema que hay es que en los últimos 30 años los sueldos han subido solo un 2%". Una cifra que, según ella, resume gran parte del desencuentro generacional. Además, lazó un mensaje directo a los jóvenes: "Reclamad a estos empresarios que, en lugar del 2% subieran el IPC cada año", entonces tendríais mejores sueldos".