Una joven española que vive en Suiza: "Aquí mi nómina supera los 4.000 € y ahorro casi 2.000 € al mes"

Suiza, al igual que otros muchos destinos, se ha convertido en los últimos años en uno de los lugares preferidos por los jóvenes españoles para viajar y trabajar. Un lugar que se caracteriza, no solo por sus bellos paisajes de naturaleza, sino también por las buenas oportunidades laborales que ofrece, así como por la posibilidad de ahorrar dinero.

Esto se debe a que los salarios son significativamente más elevados que en España, algo que permite una mayor capacidad de ahorro a pesar incluso del coste de vida más alto que hay en comparación con nuestro país. Un destino en el que calidad de vida, estabilidad, seguridad y buen mercado laboral se combinan consiguiendo atraer cada año a nuevos jóvenes.

Solo en el pasado 2024, aproximadamente 39.000 españoles se desplazaron a Suiza para trabajar, registrando un máximo histórico en lo que respecta a la migración española, según datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en Suiza.

Otro de los aspectos que más llama la atención es que los españoles que deciden mudarse a Suiza suelen buscar allí empleos no cualificados: hostelería, construcción, limpieza, cuidado de niños... Empleos donde los sueldos y posibilidades de ahorro son significativamente superiores a los de España.

Entre ellas está Noemí López, una joven que se trasladó a Suiza para trabajar de niñera y que ha compartido en redes sociales cuánto gasta y cuánto consigue ahorrar cada mes viviendo allí con su pareja. Su caso muestra hasta qué punto es posible mantener una buena calidad de vida y, aún así, ahorrar una parte importante del salario.

"Cuánto cuesta vivir en Suiza con un sueldo de 4.000 francos mensuales (unos 4.200 euros). Mi pareja y yo nos estamos gastando 1.500 francos así que lo dividimos por la mitad y vamos a decir que me gasto 750 francos en el alquiler", explica.

Además del alojamiento, Noemí desglosa con detalle el resto de sus gastos mensuales: "Comida, yo como en el trabajo y nos gastamos como 50 o 70 francos a la semana. Vamos a redondearlo a 300. El seguro médico depende de cuántos años tengas, de dónde vivas... Yo me estoy gastando 280 francos mensuales. El teléfono móvil, más o menos unos 20 francos con llamadas ilimitadas e internet ilimitado".

Uno de los puntos más caros en su presupuesto es el transporte público: "Nosotros nos estamos gastando muchísimo dinero. Nos gastamos 260 francos al mes por un bono en el que tú tienes viajes ilimitados con cualquier tipo de transporte que necesites. Pero normalmente la gente se gasta entre 80 y 100 francos".

También dedica una parte importante al ocio: "Yo me gasto 500 francos en ir a cenar, en ir a museos... La suma de todos los gastos mensuales da un total de 2.110 francos al mes".

Con un salario de 4.000 francos, Noemí concluye: "Todavía quedan 1.890 francos. Es decir, 1.900 francos al mes para ahorrar, viajar o para hacer lo que quieras", concluye. Una evidencia más de que este tipo de destinos se presentan ya como una alternativa cada vez más atractiva para muchos jóvenes que en España se enfrentan a sueldos bajos y dificultades para independizarse.