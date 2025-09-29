Ana Milán (51): "En la próxima vida, lo de ser madre me lo voy a ahorrar. Es lo más difícil que he hecho nunca"

La maternidad se describe a menudo como una de las experiencias más bonitas y enriquecedoras de la vida. Esta etapa, marcada por un amor profundo e incondicional y por el crecimiento personal que implica, es un proceso natural en la gran mayoría de las mujeres.

Sin embargo, tener la capacidad biológica no significa que ser madre sea el propósito de todas. Algunas mujeres han tenido hijos y aseguran que les cambió la vida; otras prefirieron no intentarlo, y también están quienes descubrieron que la maternidad no era lo suyo solo después de haber dado el paso.

Aunque resulte sorprendente para muchos, son muchas las mujeres que pertenecen a este último grupo, una de ellas, Ana Milán. La actriz confesó en el pódcast de Vicky Martín Berrocal que nunca ha estado preparada para ser madre: "No lo estaba en su momento, y creo que sigo sin estarlo".

El tabú de la maternidad

"En algún momento habrá que desmitificar la maternidad y habrá que contar que cuando eres madre, aparte de ocurrirte algo bonito que tiene que ver con criar una vida dentro de ti y que nazca… Es una putada", aseguró la actriz hace dos años en su pódcast, La Vida y Tal.

Marco (23) es el único hijo de Ana Milán. Fue fruto de la relación que la actriz tuvo con el actor, cantante y presentador Paco Morales a finales de los 90 y, en la pandemia de 2020, fue el gran protagonista de sus redes sociales.

Dentro de dos meses, el 22 de noviembre, serán 24 años los que Ana Milán lleva siendo madre; sin embargo, este tiempo, tal y como explica a Vicky Martín Berrocal, no le ha ayudado a sentirse "preparada".

"Me parece que no todas las mujeres, por el hecho de poder parir, estamos preparadas para ser madres. Yo no lo estaba en su momento, y creo que sigo sin estarlo", confiesa la actriz.

A pesar de "haber aprendido muchas cosas", la maternidad es un proceso que también trae consigo cosas negativas: sentimientos de invalidez, depresión, problemas de salud mental, dificultad de conciliar vida laboral y familiar, y la dificultad que todo eso conlleva.

"Para que una maternidad sea fácil necesitas toda una tribu a tu alrededor, porque criar a un hijo en circunstancias más solitarias es un desafío. No he hecho nunca nada tan difícil, pero tampoco tan bello. Sin embargo, en la próxima vida me lo voy a ahorrar", apunta.

La tribu, para Milán, es lo más importante de la maternidad. "No es fácil transmitir valores, no es fácil educar de la manera que consideras que hay que hacerlo", confiesa, por ello, las personas de tu alrededor te hacen el camino más ameno.

Según explica, la familia, los amigos e, incluso, las personas que participan en tu día a día, como tus vecinos o la panadera, te ayudan a criar a tu hijo.

"Tú entrabas en la panadería, pedías una barra y te decía "Será por favor, ¿no?". Y yo me acuerdo de que jugaba en el portal y ahí mi vecina y yo bailábamos y bajaba Pepita, su madre, y decía, "aquí no se baila". La tribu educa", explica.

No obstante, a pesar de ser algo que en otra vida "vaya a ahorrarse", la actriz siempre ha demostrado el amor incondicional que siente por su hijo.

"Hace 23 años que nos peleamos, queremos, reímos y nos volvemos a pelear. Celebro y brindo el hombre que eres, lleno de honor y nobleza. Quiero que sepas que no hay un abrazo que me guste más que el tuyo, ni lo hubo, ni lo habrá", escribía Milán el año pasado en sus redes sociales.

Además, la actriz recuerda a su madre en el pódcast, "me encantaría tenerla cerca y pedirle consejo", aunque ella cree que, en esto de la maternidad, "lo ha hecho lo mejor que ha podido".