Shirley, albañila, sobre la falta de mujeres en la construcción: "Hay que ser Hulk para levantar todo el peso"

En el sector de la construcción en España, las mujeres representan el 11,4% del total, es decir, más de 160.000 profesionales, la cifra más alta desde que existen registros. Hace apenas cinco años, esta proporción era del 8,2 %, lo que refleja un crecimiento en la incorporación femenina al sector.

Sin embargo, aún hoy día la brecha sigue siendo considerable y el oficio continúa percibiéndose mayoritariamente como masculino. Los motivos son varios, desde el sesgo de género inconsciente, la falta de oportunidades de capacitación y los estereotipos hasta las exigencias físicas.

Son las propias mujeres quienes son conscientes de estas limitaciones y, sobre todo, de la demanda de fuerza que requiere este tipo de trabajo. Según Shirley, una albañila con cinco años de experiencia, "hay que ser Hulk para trabajar en la obra" y, en su caso, levantar pladur.

La exigencia física del sector de la construcción

Biológicamente y en términos absolutos, los hombres tienen más fuerza que las mujeres. Esto se debe a una mayor masa muscular y a los niveles de testosterona, que desempeña un papel importante en el desarrollo y mantenimiento de las características físicas típicas masculinas.

Esta diferencia se reduce cuando se compara en términos relativos. Cuando se considera el porcentaje de aumento respecto a su masa muscular inicial, la capacidad de adaptación al entrenamiento es comparable entre ambos sexos y las mujeres pueden progresar en fuerza y masa muscular de forma tan efectiva como los hombres.

Sin embargo, en la construcción son muchos los estereotipos añadidos. Tal y como cuentan las profesionales en las redes sociales de ellaCONSTRUYE, encontrar trabajo en el sector es muy complicado cuando eres mujer.

"Nos ha pasado que directamente nos rechacen sin ver ni lo que hacemos, porque estaban convencidos de que no íbamos a saber hacer el trabajo", explica Valeria Salguero, una albañila creadora del proyecto Obr Ar Constructorxs.

Como su experiencia, la de cientos de mujeres que no encuentran trabajo porque quienes van a contratarlas, piensan que no tienen la fuerza suficiente. Para Shirley, lo importante es "tener la valentía de que sí se puede".

Shirley lleva 5 años trabajando en el sector de la construcción. Según relata, empezó como ayudante de pintura, pasó a ayudante de electricidad y, después, su hermano le formó en estructura de replanteo de pladur y pre-instalación de aire acondicionado.

El pladur es una marca comercial de placas de yeso laminado, un material de construcción usado para realizar trabajos de decoración y construcción en interiores, como tabiques, falsos techos, revestimientos y mobiliario.

Aunque a simple vista pueda parecer un material ligero y manejable, su instalación es mucho más exigente de lo que parece. Las placas suelen ser grandes, pesadas y delicadas, y deben transportarse, levantarse y colocar con precisión, muchas veces en espacios reducidos o a cierta altura.

"Hay que ser Hulk para trabajar en lo que yo trabajo", confiesa Shirley; sin embargo, es importante tener la valentía de que sí que puedes hacerlo.

Precisamente de esta valentía también habla Gisella, albañila y arquitecta. Según relata a ellaCONSTRUYE, "vas cogiendo maña con el paso del tiempo para que la fuerza sea superada con inteligencia".