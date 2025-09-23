Ana Rosa Quintana, sin filtros sobre la crisis de la vivienda en España: "No hay trabajadores en la construcción"

La crisis de la vivienda en España continúa estando en el centro del debate público. Esta vez ha sido Ana Rosa Quintana, desde su programa matinal en Telecinco, quien ha puesto el foco en una de las cuestiones más sensibles para los españoles: el precio de la vivienda y las dificultades para acceder a ella.

Sus palabras coinciden con las de expertos del sector que alertan de una situación límite y de una inacción política que podría agravar el problema en los próximos años.

La veterana periodista abrió el debate comentando la creación del Consejo Asesor de la Vivienda, un organismo que, según el Gobierno, tendrá como objetivo analizar la situación y buscar medidas.

Sin embargo, solo se reunirá una vez al año, lo que para la periodista supone un movimiento insuficiente ante la magnitud de la crisis.

"Se pone en marcha el Consejo Asesor de la Vivienda que se reunirá una vez al año", recordó con ironía la presentadora, cuestionando la efectividad real de esta medida.

Un déficit de millones de casas

Mientras que la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, señalaba en una entrevista en RNE que la responsabilidad recae en las Comunidades Autónomas, por no aplicar medidas de tope a los precios, el diagnóstico más crudo viene por parte del experto inmobiliario, Sergio Gutiérrez.

Este advertía de que España se enfrenta a un déficit de entre 1,6 y 2,3 millones de viviendas en los próximos cinco años. Y lo peor, asegura, es que no se podrán construir:

"Tenemos un grave problema de la vivienda en España y, de momento, en todo el tiempo que llevamos de Gobierno, no estamos siendo capaces de solucionarlo, porque no tenemos suelo", afirmaba a Quintana.

El problema de liberar el suelo

Uno de los grandes puntos de fricción es el suelo. España cuenta con territorio de sobra, pero no con el que está preparado para edificar.

El llamado suelo finalista, ya urbanizado y con permisos, se ha encarecido un 7,9% de media en las grandes ciudades, un porcentaje aún mayor en Madrid, Barcelona o Valencia.

Ana Rosa fue contundente: "El suelo está ahí, otra cosa es que no se pueda liberar".

La ley del suelo actual, que data de hace décadas, está señalada como uno de los grandes cuellos de botella. Según Gutiérrez: "El suelo existe, pero hay una ley totalmente desfasada. Hay que pedir permisos al Ayuntamiento, a la Comunidad, a los vecinos... eso genera grandes frenos que no nos permiten continuar a la velocidad que necesitaríamos".

En ese punto, Ana Rosa lanzó una de las grandes reflexiones de la tertulia: "Hoy en día se tarda más en que te den las licencias que en construir un edificio entero".

Actualmente, en algunas capitales, los trámites pueden demorarse hasta 20 años, lo que paraliza la capacidad de respuesta del mercado.

El coste de la construcción

A los problemas administrativos se suman los altos costes de construcción, que empujan el precio final de las viviendas hacia arriba:

Impuestos : hasta el 45% del precio de una obra nueva son tasas, gravámenes y cargas fiscales.

: hasta el 45% del precio de una obra nueva son tasas, gravámenes y cargas fiscales. Materias primas : desde 2019, el acero ha subido un 45% y el vidrio un 53%, según datos aportados por Gutiérrez.

: desde 2019, el acero ha subido un 45% y el vidrio un 53%, según datos aportados por Gutiérrez. Coste laboral: faltan unos 700.000 trabajadores en la construcción, un sector muy manual que sufre la falta de relevo generacional.

Un sector sin relevo generacional

La falta de mano de obra es otro gran desafío. En 2008, en plena burbuja, la construcción generaba empleo de forma masiva. Hoy la situación es la contraria: faltan profesionales dispuestos a trabajar en este sector.

"Es algo que ocurre en muchos sectores. Al final, en los sectores primarios no hay trabajadores", resumió Ana Rosa, recordando que este vacío provoca un aumento del coste laboral y, en consecuencia, de los precios finales de las viviendas.

Con precios que no dejan de subir, licencias que se eternizan y un déficit de millones de viviendas, la sensación es de bloqueo total. Expertos y profesionales del sector coinciden en que, si no se actualiza la ley del suelo y se agilizan los trámites, España se enfrentará a una crisis aún mayor.

El reto es arduo. Por un lado, aumentar la oferta de viviendas y hacerlo a precios accesibles para la población. Mientras tanto, la frustración crece tanto entre los ciudadanos como en el sector inmobiliario, que exige medidas urgentes.