Lydia Bosch (61) sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Jamás me salto este paso cada mañana"

Lydia Bosch puede presumir de ser una de las actrices más reconocidas y queridas de nuestro país. Con una carrera televisiva marcada por éxitos como Médico de familia o Motivos personales, a sus 61 años demuestra que la madurez no está reñida con la belleza y la vitalidad.

Su receta para mantenerse en forma y con energía es sencilla: disciplina, constancia y, sobre todo, disfrutar del camino.

Bosch lleva más de cuatro décadas acompañando a los espectadores en la pequeña y gran pantalla. Su rostro forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones, y hoy sigue en plena actualidad debido a diferentes proyectos y apariciones públicas.

En su última conversación con la presentadora y nutricionista Patricia Pérez, Bosch ha sorprendido al revelar cómo ha logrado mantenerse activa y joven en una etapa de la vida marcada por los cambios hormonales de la menopausia.

Y lo ha hecho con un mensaje claro: cuidarse no significa sufrir. "Eso de que en los regímenes tienes que pasar hambre... Yo no paso nada de hambre. Como mucho y disfruto", aseguraba con una sonrisa.

Cuidado consciente

La actriz confiesa que en su juventud, como muchos, no pensaba en las consecuencias de ciertos hábitos: largas horas bajo el sol sin protección o excesos alimentarios que parecían no tener efecto. Sin embargo, con el paso de los años, su perspectiva cambió.

Hoy, afirma estar en un proceso de adaptación: "Estoy en un proceso menopáusico y los cuerpos cambian. Por eso hago este esfuerzo, porque me compensa".

Ese esfuerzo no significa restringirse, sino aprender a alimentarse de forma equilibrada y escuchar a su cuerpo. Y, sobre todo, limitar aquellos entornos donde resulta más difícil controlar lo que come:

"El verdadero sacrificio está en renunciar a demasiadas cenas fuera de casa. En los restaurantes no sabes exactamente cómo se prepara todo".

Su fórmula para empezar el día

Lydia Bosch tiene claro que el movimiento es la mejor medicina. Sus mañanas comienzan con ejercicio aeróbico durante una hora, ya sea caminar a paso ligero o correr al aire libre.

Prefiere la naturaleza al gimnasio, porque el contacto con el entorno le aporta un extra de energía y bienestar mental. Esa constancia ha convertido el deporte en un hábito esencial, que no negocia.

Cómo se mantiene joven Lydia Bosch.

Patricia Pérez, con quien conversó en su canal de YouTube, destacaba su constancia: "Es admirable cómo mantienes la misma energía de siempre. Tu disciplina es un ejemplo”.

La importancia de la alimentación

El otro pilar de su estilo de vida es la alimentación. Bosch reconoce que le encanta comer y que no concibe una dieta restrictiva. Su rutina incluye:

Desayunos saludables y variados : desde claras de huevo con cereales y pomelo, hasta preparaciones más completas con cacao puro, nueces, miel y plátano.

: desde claras de huevo con cereales y pomelo, hasta preparaciones más completas con cacao puro, nueces, miel y plátano. Caprichos saludables : helados caseros o pequeñas dosis de dulce, porque sabe que la clave está en el equilibrio.

: helados caseros o pequeñas dosis de dulce, porque sabe que la clave está en el equilibrio. Proteínas de calidad : pollo ecológico, hamburguesas de ave, ventresca, pavo o jamón york.

: pollo ecológico, hamburguesas de ave, ventresca, pavo o jamón york. Ensaladas frescas y verduras variadas en las comidas principales.

La propia Patricia Pérez subrayaba la importancia de mantener la masa muscular en la menopausia, apoyándose en las proteínas, tanto animales como vegetales:

"Lo que tu cuerpo necesita son proteínas, y lo mejor es que vengan de alimentos con vitalidad, como verduras y cereales".

Constancia y disfrute

Más allá de las rutinas, Bosch insiste en que no se trata de estética, sino de salud y bienestar a largo plazo. Reconoce que requiere sacrificio y organización, pero lo ha transformado en un estilo de vida que le resulta gratificante.

"Es un sacrificio, aunque se convierte en una forma de vida, porque me compensa", explica. La actriz demuestra que la madurez puede vivirse con energía, vitalidad y plenitud si se adoptan hábitos saludables que encajen con cada etapa vital.

El testimonio de Lydia Bosch conecta con miles de mujeres que atraviesan la menopausia y buscan modelos reales con los que identificarse. Su mensaje rompe con la idea de que cumplir años significa perder calidad de vida.

A sus 61 años, la actriz luce una vitalidad que inspira a quienes la han seguido desde sus inicios. Ha demostrado que cuidarse no significa renunciar, sino aprender a disfrutar de forma consciente.