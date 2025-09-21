Cristina Pedroche (36): "La baja de maternidad en España es una mierda; 16 semanas es poquísimo tiempo"

El pasado 17 de julio de este mismo año, Cristina Pedroche y Dabid Muñoz se convirtieron en padres por segunda vez. La pareja ya experimentó esta dosis de felicidad en 2023, cuando nació Laia, su hija mayor, que ha estado durante dos años siendo la princesa de la casa.

Sin embargo, ahora Laia ha tenido que despedirse de ser hija única y se está estrenando en el papel de hermana mayor, mientras la vallecana y el cocinero afrontan los miedos de ser padres por segunda vez. Unos miedos que, en el caso de Cristina, le han cambiado la vida.

Precisamente de ellos ha hablado en uno de los episodios de A solas con..., el pódcast de Vicky Martín Berrocal. Entre sofás y micrófonos, la presentadora ha confesado la dura realidad de la maternidad, las limitaciones, lo que supone ser una persona pública y la baja de maternidad que existe en España.

'A solas con…' Cristina Pedroche

"No quería venir a este pódcast porque sabía que tú vas a sacar todas las verdades", confiesa Cristina Pedroche, una de las mujeres más mediáticas en nuestro país y la persona de la que está pendiente toda España el último día del año.

Sin embargo, la vallecana ha tenido muchos momentos mediáticos a lo largo de su vida, más allá de su vestido el 31 de diciembre. Uno de los últimos fue su maternidad y, en especial, su decisión de "tomarse un tiempo para recuperarse" tras el nacimiento de su segundo hijo.

Y es que, la maternidad ha sido una experiencia "arrolladora" para Cristina Pedroche. No solo por todo el posparto, sino por todo lo que ha tenido que vivir.

Ha expresado "sentirse sola y muy cuestionada", a pesar de haber tenido siempre la figura de Dabid. "Me hubiera gustado que otras madres amigas mías me hubieran contado toda esta revolución, pero nadie habla de ello porque sigue siendo un tema tabú: asumen que tienes que estar bien todo el tiempo, pero no es así", confiesa.

Además, la presentadora habla sobre todos los miedos que han aparecido desde que es madre: la exposición mediática, pero también, detalles como conducir sola con sus hijos o, incluso, bañarlos.

"Estuve tres semanas sin bañar a mi hija porque tenía miedo de que se escurriera o se cayera por ser tan pequeña, la limpiaba con toallitas y agua", explica, ante la mirada atónita de Vicky Martín Berrocal.

Cristina Pedroche en el pódcast de Vicky Martín Berrocal.

Para afrontar estos miedos, Pedroche decidió ir a terapia y aceptar el miedo. "La disciplina, el yoga y la meditación me han ayudado a ser más paciente y a gestionar sus pensamientos y ansiedades", confiesa.

En cuanto a su vida personal, reconoce que la maternidad le ha limitado su vida, haciendo que tenga que decir "no" a viajes o actividades; sin embargo, es algo que no todas las mujeres pueden hacer.

"Me siento muy afortunada y privilegiada, porque yo tengo muchísimas más opciones que cualquier otra mujer", apunta. Como ejemplo, menciona que podría tener personas en su cara para ayudarle con sus hijos, algo que no todo el mundo se puede permitir.

Además, la vallecana como ella misma ha confesado, se separó de su trabajo durante más de 10 meses para recomponerse y estar con sus hijos. Algo que, de igual manera, otras mujeres no pueden hacer, solo, durante 17 semanas.

En España, la baja por maternidad dura 17 semanas para el nacimiento y cuidado del menor, de las cuales las primeras seis son obligatorias para la madre después del parto, tras la aprobación del Real Decreto-ley 9/2025.

"La baja de 16 semanas es una mierda, parece que cuando pasan los seis meses y los niños empiezan a comer sólido, ya parece que tienes que hacer tu vida normal", confiesa Pedroche.

En su lugar, ella cree que "debería ser muchísimo más larga y que cada mujer decidiera lo que quiere. También conozco otras mujeres que a los dos meses quieren volver a trabajar, y se sienten mal, pues es una mierda. Dejemos que las mujeres hagan con su vida lo que quieran".