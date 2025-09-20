Cristina Simón, limpiadora, no se corta: "Me ofrecen 10 € la hora por limpiar su casa y piensan que hacen un favor"

Una limpiadora de casas en España y creadora de contenido en Instagram ha roto su silencio a través de uno de sus vídeos compartidos en esta red social. En él, Cristina Simón relata a través de un vídeo con cierto tono de parodia, algunas de las situaciones más absurdas y habituales que vive en su día a día profesional.

Situaciones que, sin embargo, esconden un trasfondo más serio: salarios que no compensan, exigencias desmedidas o fuera de lugar y falta de valoración de su trabajo.

"Hay personas que te ofrecen 10 euros la hora por limpiar su casa y se piensan que te hacen un favor", denuncia. Una frase que también ha resonado entre las miles de seguidoras que se dedican al sector y que ya se han visto reflejadas con este vídeo: "10 euros la hora, hay quien quiere pagar de 7 a 8 euros porque personas de fuera de España lo cobran", asegura una de ellas.

Porque la realidad es que, aunque en España más de 500.000 personas trabajan en el sector de la limpieza, de las cuales la mayoría son mujeres, muchas siguen viendo como su trabajo sigue poco valorado como si hicieran un "servicio menor".

Por ello, esta creadora de contenido y profesional de la limpieza, se ha decidido a visibilizar esta otra cara del oficio. En algunos casos, sus clientas le exigen incluso limpiar "de rodillas en el suelo". A lo que Simón responde sin rodeos: "Señora, que la esclavitud se abolió hace muchos años".

Muchas veces debe enfrentarse incluso a controles exhaustivos que rozan lo ridículo. "Mis clientas me dejan trampas debajo de la cama para ver si he limpiado debajo", asegura.

El tiempo también es otro de los factores que más controlan en su trabajo, hasta el punto de cronometrar el tiempo que tarda en beber agua. "Me piden limpiezas por encima" y esperan resultados impecables en tiempos imposibles: "Todavía no sé lo que es limpiar por encima y todavía no tengo superpoderes, no sé hacer una casa de 180 m2 en tres horas", ironiza.

Esta profesional de la limpieza finaliza su mensaje con reivindicación: "Soy limpiadora por elección y no por obligación y lo mejor de mi profesión es vuestro reconocimiento tras ver mi trabajo". Un final que no hace a modo de queja, sino más bien como declaración de dignidad profesional, buscando que se escuche y valore lo que representa este oficio.

Cuánto gana una limpiadora en España

A pesar de que muchas ofertas siguen por debajo, el salario mínimo legal para las empleadas del hogar en España está claramente establecido. En 2025, una limpiadora con jornada completa de 40 horas semanales debe cobrar al menos 1.184 euros brutos al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16.576 euros brutos al año, según el acuerdo del Consejo de Ministros.

En el caso de que las pagas extra se prorrateen, el sueldo mínimo mensual asciende a 1.381,33 euros brutos mensuales en 12 pagas. Un salario mínimo que ha ascendido 50 euros más con respecto a 2024 y que ya es de aplicación obligatoria, salvo que exista un convenio colectivo que establezca condiciones más favorables.

Un colectivo que a pesar de tratarse de uno de los más mayoritarios y esenciales para el funcionamiento diario de miles de hogares en España, sigue siendo también uno de los más vulnerables y precarizados.