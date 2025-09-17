Una experta laboralista alerta a España: "Si no fichas en el trabajo podrías pagar una multa de hasta 10.000€"

El Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz ultima un real decreto que implicará cambios importantes que afectarán al mundo laboral. No solo las empresas, sino también los trabajadores tendrán la obligación legal de fichar su jornada laboral.

Si no lo haces, podrías enfrentarte a sanciones establecidas por la propia empresa, aunque no será la Inspección de Trabajo quien directamente imponga la multa al trabajador.

Según los borradores oficiales y declaraciones de fuentes del Ministerio, la nueva norma exigirá que:

Que todas las empresas tengan un registro de jornada digital , telemático e inalterable, tanto para trabajadores que acudan a la oficina como para quienes hacen teletrabajo.

, telemático e inalterable, tanto para trabajadores que acudan a la oficina como para quienes hacen teletrabajo. Que los empleados apunten hora de inicio, hora de fin, cualquier pausa realizada y horas extra que realicen.

que realicen. Que las empresas garanticen el cumplimiento de este registro , y estén en posición de sancionar disciplinariamente a los trabajadores que no registren su jornada, siempre que estén justificadas las causas del incumplimiento.

, y estén en posición de sancionar disciplinariamente a los trabajadores que no registren su jornada, siempre que estén justificadas las causas del incumplimiento. Que la empresa cumpla con las normas habituales en relaciones laborales; la obligación se deriva del contrato de trabajo.

El objetivo declarado por Trabajo es reforzar el control sobre las jornadas reales de trabajo, evitar abusos, y reducir el tiempo efectivo de trabajo no remunerado, lo cual, según el Gobierno, podría tener un impacto mayor que una rebaja formal de jornada.

Obligaciones del registro horario

Empresas y trabajadores deberán asegurarse de que el sistema de ficha contenga lo siguiente:

Hora de inicio y hora de fin de la jornada.

Cualquier pausa o interrupción en la jornada.

Registro de horas extras realizadas.

Pero, ¿a qué nos enfrentamos si no cumplimos algunas de las medidas impuestas en la nueva ley de trabajo?

A continuación resumimos un listado con las preguntas más frecuentes que resolverán todas tus dudas:

¿Tengo que registrar todas las pausas que haga?

Sí, todas las pausas dentro del tiempo efectivo de trabajo deben constar en el registro. No hacerlo podría considerarse incumplimiento.

Sí, todas las pausas dentro del tiempo efectivo de trabajo deben constar en el registro. No hacerlo podría considerarse incumplimiento. ¿El control horario es obligatorio para los autónomos?

No. Los autónomos, al no tener una relación laboral dependiente, no están obligados a fichar según los borradores y lo que se conoce hasta ahora.

No. Los autónomos, al no tener una relación laboral dependiente, no están obligados a fichar según los borradores y lo que se conoce hasta ahora. Si teletrabajo, ¿también tengo que realizar este registro horario?

Sí. El registro se aplicará igualmente a empleados remotos, no solo a quienes trabajen presencialmente. Sea la oficina, el hogar o un espacio híbrido, habrá que fichar usando un software oficial.

¿Qué sanciones hay si no fichas?

Aunque la empresa será quien decida aplicar las sanciones disciplinarias (y estas deben respetar el convenio colectivo o el reglamento interno), también hay consecuencias legales. Aquí lo que dice una experta laboralista:

"No fichar reiteradamente puede considerarse incumplimiento de deberes laborales. La empresa podrá imponer sanciones internas, que pueden ir desde una advertencia escrita, hasta descuentos en salario si no se registraron las horas trabajadas", afirma.

En casos graves, podría incluso implicar despido disciplinario si la conducta es sistemática y está documentada.

Además, si la empresa no tiene un sistema adecuado, los registros no son fiables, o hay manipulación o pérdida de los datos, se abre paso a sanciones económicas por parte de la Inspección de Trabajo contra la propia empresa. Pero el trabajador también puede quedar en una situación difícil, reputacional y contractual.

Precio de las multas

Estas son algunas de las sanciones económicas que la normativa actual o la que se avecina contempla, tanto para empresas como para casos asociados al incumplimiento por parte de empleados:

Infracción leve : entre 60 y 750 euros.

: entre 60 y 750 euros. Infracción grave : entre 751 y 7.500 euros si se detecta que no hay registro, que los datos no están bien conservados.

: entre 751 y 7.500 euros si se detecta que no hay registro, que los datos no están bien conservados. Infracción muy grave: A partir de 7.500 euros, especialmente en casos de manipulación, horas extra no pagadas o reincidencia. Algunas fuentes elevan las cifras hasta los 10.000 euros por trabajador.

Cómo evitar problemas

La obligación de fichar impuesta ahora por el Gobierno convierte el registro horario en algo que va más allá de una responsabilidad empresarial, sino que entra en juego tu propio deber como trabajador.

Por tanto, aquí tienes una serie de consejos a tener muy en cuenta para evitar sanciones indeseadas:

Infórmate bien del sistema que va a implantar tu empresa: que sea fiable, digital, con trazabilidad clara.

Pregunta si ya está tu empresa adaptándose al nuevo registro digital y si hay plazos para adaptarse.

Registra siempre tus horarios: entradas, salidas, pausas, horas extra. No esperar que alguien lo haga por ti.

Conserva comprobantes: emails, capturas de pantalla, confirmaciones de fichaje si es posible.

Conoce tus derechos: usuario del software, acceso a tus registros, reclamación ante la Representación Legal de Trabajadores si algo no cuadra.

No se trata ya solo de cumplir con un trámite, sino de evitar sanciones, proteger tus derechos laborales, y garantizar transparencia en lo que verdaderamente trabajas.