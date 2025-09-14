Nuria Roca (53) sin rodeos sobre cómo consigue estar joven: "Estos dos alimentos son clave en mi rutina"

El pasado lunes 1 de septiembre, El Hormiguero arrancó con su nueva temporada. El programa dirigido por Pablo Motos regresó, después del parón de verano, con nuevos invitados: Arturo Pérez-Reverte, Bertín Osborne y Sergio Ramos, entre otros.

Sin embargo, hay caras que siguen siendo las mismas, como la de Nuria Roca. La escritora y presentadora acudió a su cita, como viene siendo costumbre en los últimos años, y acaparó, una vez más, todas y cada una de las miradas.

Y es que no importan los años que pasen, Nuria Roca siempre consigue estar más estupenda cada día. Sus secretos, por el momento, no se los ha confesado a las hormigas; sin embargo, sí lo hizo a la presentadora Patricia Pérez hace unos años. Según explicó, tiene dos alimentos clave: el aguacate y las semillas de chía.

Los beneficios del aguacate y las semillas de chía

El canal de YouTube de Patricia Pérez era, hace unos años, el lugar donde artistas, cantantes y grandes rostros de la televisión confesaban algunos de sus secretos de alimentación y belleza.

Precisamente en este espacio fue donde Nuria Roca habló de algunos de los hábitos cruciales en su rutina. Según contó, debido a que se levanta muy temprano, necesita una rutina que le aporte mucha energía y uno de los alimentos a los que está enganchada es el aguacate.

Normalmente, Nuria desayuna aguacate con semillas de chía. Este desayuno le proporciona "muchísima energía" y le permite pasar "muchas horas" sin sentir hambre, ya que son alimentos consistentes.

Ella confesó estar "completamente enganchada al aguacate" y, más allá del sabor, los motivos de esta preferencia también son gracias a su increíble aporte nutricional.

El aguacate es considerado una fruta extremadamente beneficiosa por su rico contenido en grasas saludables, fibra, vitaminas (A, C, E, K, y del grupo B) y minerales como el potasio, contribuyendo a la salud del corazón, digestiva y ocular, así como a una piel y cabello.

De acuerdo con un estudio de Harvard publicado en Journal of the American Chemical Society, consumir al menos un aguacate por semana puede reducir significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Una ración de aguacate aporta hasta el 20% de la ingesta diaria recomendada de fibra dietética, un nutriente que, si se incorpora en la dieta, puede reducir el colesterol, la presión arterial, el peso corporal y el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 30%.

Además, esta fruta ayuda a combatir el envejecimiento gracias a sus antioxidantes como las vitaminas E y C, que protegen las células y el colágeno, previniendo arrugas y manchas.

Sin embargo, este no es el único alimento que incorpora la colaboradora de El Hormiguero en su rutina, sino que combina el aguacate con semillas de chía.

Estas pequeñas semillas son ricas en fibra, ácidos grasos omega-3, proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales. No solo proporcionan saciedad, sino que favorecen el tránsito intestinal y mejoran la salud del sistema digestivo.

A nivel cardiovascular, las semillas de chía tienen la capacidad de mantener el corazón sano y de reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Asimismo, los antioxidantes presentes en las semillas combaten el estrés oxidativo, un proceso que daña las células y acelera el envejecimiento, además de estar implicado en múltiples enfermedades crónicas.

La presentadora también hizo hincapié en el pan de trigo sarraceno. Según contó, algunos días de la semana "opta por unas tostadas chiquititas", ya que este tipo de trigo "le va mucho" a su cuerpo, después de haber investigado lo que mejor le sienta.

Este alimento, además, fue alabado por Patricia Pérez, quien felicitó a Roca por su desayuno. "El trigo sarraceno va muy bien para la retención de líquidos".