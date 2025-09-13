Silvia Congost, psicóloga: "Si tu pareja te pide tiempo para ver si te echa de menos, significa que está con otra persona"

De acuerdo con los psicólogos de Karama, darse un tiempo en la relación significa pausar temporalmente la convivencia o interacción diaria con tu pareja para reflexionar sobre la relación y sobre tus propias necesidades y deseos.

Según ellos mismos escriben, cómo sobrellevar esta situación o cómo entenderla es una de las preguntas que más se hacen en terapia. Y uno de los motivos es, precisamente, la duda de por qué alguien que te quiere —o te quería— necesita un tiempo para saberlo.

De hecho, muchas psicólogas están en contra de esta "separación temporal" e, incluso, creen que aquellas personas que piden un tiempo, es porque ya tienen a otra esperándoles. Así lo ha explicado Silvia Congost en su perfil de Instagram.

Pedir un tiempo en la relación

Las dudas son normales en una relación. El amor se divide en diferentes etapas, que evolucionan en el tiempo: la primera de ellas es el enamoramiento, ese momento inicial de euforia, idealización del otro y fuerte atracción física y emocional.

Esta etapa, por lo general, suele durar entre unos meses y 3 años. No obstante, en cada persona tendrá una duración diferente. Sin embargo, lo que es igual para todos es que, en algún momento, este enamoramiento pasa a un amor más maduro.

En esta etapa, aparecen otros factores como la intimidad y el compromiso, pero también, las diferencias y las discusiones. En muchas ocasiones, lo segundo gana a lo primero y llega un punto en el que "un tiempo para ver si nos echamos de menos" parece la mejor solución.

Sin embargo, la realidad es que el tiempo la gran mayoría de las veces viene por parte de una persona dentro de la relación, y no como un pensamiento común de ambos.

Aunque muchas veces sea verdad y el tiempo sirva para ganar claridad emocional y perspectiva, reencontrarse con uno mismo, y evaluar si los sentimientos son suficientes para continuar la relación, otras no es así.

De acuerdo con la psicóloga Silvia Congost, "la gran mayoría de las veces que esto ocurre es que han conocido a una tercera persona", comenta en sus redes sociales.

La experta explica que, muchas veces, este tiempo les sirve para aclarar sus sentimientos, pero no hacia su pareja, sino hacia una tercera persona.

"Te dicen 'quiero ver si te echo de menos', pero en realidad pueden pensar "quiero ver qué es lo que siento hacia esta nueva persona", añade.

Pedir un tiempo no es la solución de prácticamente ningún problema que existe en la pareja y, de hecho, los expertos confiesan que en ese periodo la otra persona sufre muchísimo más.

"Es alargar la agonía, hacerle creer a la otra persona que aún hay alguna solución, que hay un posible futuro. Esto genera ilusiones, incertidumbre, esperanza, sufrimiento y frustración", escribe la psicóloga Marta Castelos en su blog.

La historia sería diferente en el caso de que ambas personas estuviesen de acuerdo; sin embargo, esto no suele ser lo común. "Si tu pareja te ha pedido un tiempo y tú no quieres porque no lo necesitas, no tienes por qué aceptarlo".

Aunque parezca difícil, la clave está en "respirar hondo, cerrar esa puerta con llave y trabajar tu autoestima para no volverla a abrir nunca más", dice Congost.

Sin embargo, si lo que quieres es entender por qué tu pareja necesita un tiempo, lo mejor es hablar con ella y tratar de comprender sus sentimientos. Siempre, priorizando tu salud y tu bienestar.