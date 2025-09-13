Afra Blanco, analista laboral, tajante con la vivienda: "Friamos a impuestos a los que tienen una segunda residencia"

El mercado inmobiliario en España no pasa por su mejor momento, haciendo que sea realmente complicado para muchos ciudadanos poder acceder a una vivienda, un problema que se da tanto en el mercado de alquiler como en la compra de viviendas.

Este hecho ha provocado que muchos expertos se pronuncien al respecto, entre los que se encuentra la sindicalista Afra Blanco, quién en su paso por La Sexta Xplica ha propuesto que se endurezca la fiscalidad para quienes compran varias propiedades para invertir o especular.

La experta considera que, mientras se alivia la carga tributaria para la adquisición de la primera vivienda, tendrían que aplicarse muchos más impuestos a quienes optan por acumular inmuebles en su poder con el objetivo de obtener beneficios.

Blanco ha advertido que la situación actual está llevando a España a que sus ciudadanos tengan que pluriemplearse para garantizar tener un derecho a techo, es decir a lo que considera "un ciudadano de pleno derecho".

La sindicalista muestra su preocupación por esta situación y en su paso por el programa de La Sexta planteó que, "si nos creemos que no hay vivienda suficiente, friamos a impuestos a los que están acaparando la vivienda. Friamos a impuestos a los que están comprando vivienda para invertir y para especular".

Su plan para la primera vivienda

Afra Blanco insistió en la necesidad de que se implementen medidas para favorecer el acceso a una primera vivienda, y para ello sugiere que "el ITP baje a cero, para todas las edades" en la primera vivienda.

Por el contrario, insiste en que sería necesario hacer precisamente lo contrario con quienes se dedican a especular, a quienes se les debería aplicar una mayor carga fiscal. Estas medidas, a su juicio, permitirían equilibrar el mercado.

Continuando con su explicación, indica que, "si no hay viviendas para los trabajadores, no entiendo muy bien por qué uno está comprando una segunda vivienda en Lavapiés (Madrid) si no es para especular".

Este planteamiento de la sindicalista llega en un contexto con una gran presión sobre el mercado inmobiliario, abriendo el debate acerca de cómo compatibilizar el derecho a la vivienda con una regulación que frene la especulación.

¿Es buen momento para comprar?

Una vez conocida la postura de Afra Blanco, muchos se preguntan si es un buen momento para comprar una vivienda, un asunto que ha generado una gran preocupación entre una gran parte de la población, principalmente por los altos precios de muchos inmuebles a la venta.

Los alquileres son cada vez más complicados de poder asumir, especialmente entre los más jóvenes que tratan de independizarse, mientras que las hipotecas siguen aumentando, lo que ha hecho que el presente año sea realmente difícil para el mercado inmobiliario.

A pesar de que la situación también provoca que haya personas que puedan tener una vivienda propiedad, al mismo tiempo es una situación que genera muchos inconvenientes, principalmente a la hora de negociar las condiciones hipotecarias.

Uno de los mayores problemas que nos encontramos es que, lejos de mejorar la situación, se prevé que el precio de la vivienda seguirá aumentando progresivamente hasta alcanzar unas cifras que realmente serán poco accesibles. Y será así aunque las hipotecas y sus cuotas se vean reducidas.

Por el momento, los expertos aseguran no encontrar evidencias de burbuja inmobiliaria en el mercado actual, si bien hay determinados factores similares a los que se vivieron con motivo de la gran crisis que sufrió España en 2008.

Aunque pueda haber grandes dificultades para comprar un inmueble, son muchos los profesionales del sector que aseguran que, para aquel que quiera comprar una vivienda en España, ahora es el momento de lograr una buena hipoteca.

Se debe a que se prevén unas bajadas muy importantes que harán que en el segundo semestre del año se pueda disfrutar de una mayor estabilidad en el precio de las hipotecas en comparación con el primero. Ahora mismo es posible negociar hipotecas atractivas a tipo fijo.

Esperar para comprar una vivienda si este es el deseo puede costar muy caro, ya que por el momento no se espera una bajada en los precios de la vivienda, de forma que seguirán creciendo en los próximos meses.

No obstante, hay que tener en cuenta que esta alza de los precios de la vivienda para los próximos meses no se dará de una forma homogénea ni tampoco de manera acelerada, por lo que lo más indicado será analizar cada caso en particular.

¿Conviene alquilar?

Por otro lado, en lo que respecta al precio del alquiler, hay que tener en cuenta que sigue creciendo, especialmente en aquellas ciudades en las que el mercado está muy tensionado, y donde para cada vez más ciudadanos es imposible acceder al arrendamiento.

El coste del alquiler está en muchos casos superando el coste de la hipoteca, lo que debe ser un factor a considerar a la hora de elegir un nuevo inmueble en el que residir, pues en muchos casos puede ser más interesante optar por comprar una casa a recurrir al arrendamiento.

En caso de que existan dudas al respecto, lo más importante es hacer números y plantearse el alejarse de un alquiler elevado para comenzar a pagar por un préstamo hipotecario que permitirá hacerse con la casa en propiedad, con la ventaja que ello supone para quienes establecerse en un lugar.