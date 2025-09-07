Juana Acosta, actriz: "La mejor etapa sexual empieza a los 40, te sientes más disfrutona. No volvería a los 30 ni a los 20"

"Es la primera vez que hablo públicamente de sexo", es la frase con la que comienza Juana Acosta el nuevo episodio del pódcast No te lo Cayes, de Cayetana Guillén-Cuervo y Platanomelón.

Conocida por su trayectoria en cine y televisión, la actriz colombiana es la tercera persona en sentarse en el sofá beige para hablar, sin tapujos, de intimidad y deseo, pero también, de valores y familia.

Su hija Lola, el asesinato de su padre, sus raíces colombianas, sus nuevos proyectos y cómo el paso del tiempo le ha ayudado a disfrutar más del sexo. Concretamente, ha confesado que desde que cumplió 40 años, se siente "mucho más libre" y "disfrutona".

La sexualidad a los 40

Existe un mito muy extendido de que el sexo empeora con la edad. Más allá de los cambios fisiológicos que pueden suceder (como menor sensibilidad y erecciones más lentas), se cree que, a medida que pasa el tiempo, las mujeres pierden interés o ganas.

Las películas, los medios y la cultura popular presentan la juventud como sinónimo de deseo y la madurez como decadencia del mismo; sin embargo, la realidad es que la experiencia, la comunicación y el autoconocimiento lo mejoran.

Es algo que también corrobora Juana Acosta, quien ha confesado en el pódcast que, desde que cumplió los 40 años, su sexualidad cambió. "Me siento más libre, me relajo mucho más y me juzgo mucho menos", explica.

"A partir de los 40, hay un pozo de seguridad, todo lo relativizas más y te sientes mucho más disfrutona", algo que, además, se ha estudiado en los últimos años en diferentes análisis.

Según una investigación que siguió a más de 3.200 mujeres durante unos 15 años, es un mito que las mujeres pierden interés en el sexo cuando llegan a la mediana edad y más allá.

Con la edad, se adquiere un mayor conocimiento del propio cuerpo, de los deseos y de los límites, lo que permite disfrutar con más intensidad y seguridad.

Uno de los aspectos que la actriz colombiana ha aprendido con la edad y le han ayudado a disfrutar más de los encuentros íntimos es la comunicación.

Según cuenta, si ve que la otra persona no lo está haciendo como a ella le gusta, no tiene "ningún problema en pedirle que lo haga como me gusta".

Beti Badia, la sexóloga de Platanomelón, explica que esto es algo muy importante, no solo hablar con la otra persona de lo que te gusta, sino de compartir con tu círculo cercano tus inquietudes.

"Mucha gente percibe extrañas diferentes situaciones o creen que algo que les pasa no es normal, simplemente porque no lo comparten con su círculo", explica la experta.

No obstante, esto es algo que sí hace Juana Acosta y que ha aprendido con la edad. "Cuando tenía 20 años no comunicaba lo que me gustaba y fingía orgasmos, ya no".

Es importante saber qué nos gusta, conocer nuestro cuerpo y, sobre todo, comunicarnos con la otra persona, para disfrutar más que nunca de los momentos íntimos.