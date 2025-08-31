Manchas de boli y rotulador, la pesadilla de la vuelta al cole: 'La Ordenatriz' tiene el mejor truco para quitarlas

Llega septiembre y con él, la inminente vuelta al cole. Son muchos los preparativos que se llevan a cabo en millones de hogares: compra de uniformes, libros, material de papelería, mochilas... Comienza esa etapa tan intensa como apasionante que tiene su problemática propia en lo que a limpieza se refiere.

Tanto si los niños llevan ropa específica a clase, exigida por el propio centro, como si pueden ir vestidos de calle, surge un inmenso universo de manchas que desafía a las más expertas. Sin duda, las típicas que causan muchos quebraderos de cabeza son las de bolígrafo y rotulador.

A menudo, cuando son pequeños, suelen volver a casa con el babi o las prendas 'decoradas' por accidente. ¡Y la tinta es rebelde! Por eso, la pregunta para el consultorio de 'La Ordenatriz' va en esa dirección. La usuaria ya ha tenido que tirar varias piezas textiles por no poder quitar los restos y quiere saber si hay algún método definitivo.

Los niños usan muchos rotuladores y bolis en clase. iStock

"Vamos a dar uno de esos trucos que nos gustan, rapidito y facilito", empieza diciendo Begoña Pérez. En realidad se trata de dos opciones que dan muy buenos resultados. La primera de ellas tiene como producto principal algo que jamás habrías pensado que pudiera servir para eliminar manchas.

Se trata de la laca para el pelo, la misma que usas para mantener tus peinados impecables. Lo que hay que hacer es rociar la zona en la que están los trazos de boli o rotulador: echa bastante hasta que quede mojada y luego mete la prenda directamente a la lavadora sin dejar que se seque el producto. También puedes frotarla directamente bajo el agua.

La explicación para este uso inesperado del espray fijador es que contiene alcohol y este actúa en los pigmentos de la tinta permitiendo que se desprendan de las fibras. Aun así, hay que tener cuidado con los tejidos más delicados.

El segundo truco para acabar con este tipo de manchas requiere de un ingrediente quizá menos conocido, pero también efectivo: el alcohol isopropílico, que se puede encontrar tanto en ferreterías como en droguerías.

Tiene una gran capacidad para limpiar, desinfectar y se evapora bastante rápido, lo que hace que se use frecuentemente en ámbitos domésticos.

Sumerge la zona pintada en un recipiente con este líquido y deja actuar un poco hasta que los trazos vayan desapareciendo. No hace falta que se quite del todo. Luego, mete esa pieza de ropa en la lavadora y sigue la rutina normal.

Si no has encontrado el isopropílico o tienes prisa, no te preocupes porque también sirve el alcohol que solemos tener en el botiquín de casa. Gracias a estas dos rutinas de limpieza, las manchas de bolígrafo y rotulador ya no serán un problema en la ropa de tus hijos.