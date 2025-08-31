La dieta que sigue Tom Cruise para estar en forma a los 63 años: "En lugar de hacer tres comidas, toma 15 snacks"

Tom Cruise es una de las mayores y más duraderas estrellas de Hollywood. Su carrera de más de cuatro décadas demuestra su éxito y su capacidad para mantenerse relevante, además de su increíble forma física con la que consigue seguir dándolo todo en la gran pantalla.



A sus 63 años, el actor sigue igual de brillante que en Top Gun (1986), cuando apenas tenía 24 años. ¿El motivo? Según explican desde Daily Mail, Cruise tiene una necesidad constante de entrenar y, además, una estricta y sorprendente alimentación.

El actor de Hollywood ha confesado que limita su ingesta calórica diaria a unas 1200. Esta cantidad es significativamente menos que la recomendación promedio para hombres adultos; sin embargo, lo consigue evitando las grandes comidas y tomando unos 15 snacks al día.

El método de Tom Cruise

Más allá de su increíble aspecto físico, uno de los aspectos que más sorprenden de Tom Cruise es su energía y concentración en los rodajes. Además de su trayectoria profesional, uno de los motivos detrás de que esto suceda es su meticulosa alimentación.

Según recogen los medios ingleses, el actor opta por 15 pequeñas porciones de comida, en lugar de tres comidas principales. Además, estos snacks no son al azar, y es que Cruise tiene muy claro qué alimentos debe evitar y cuáles priorizar en su día a día.

El actor de Hollywood ha confesado que evita por completo los alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares añadidos y carbohidratos refinados, que conllevan desventajas como aumento de peso y obesidad, mayor riesgo de enfermedades crónicas y desequilibrios nutricionales.

En su lugar, Cruise apuesta por frutas, verduras y proteínas magras y, sobre todo, por tipos de preparación que conservan mejor los nutrientes, el sabor y la textura de los alimentos, como al vapor o a baja temperatura.

Precisamente de esta preparación nace su plato estrella: pescado blanco al vapor acompañado de verduras preparadas sin aceite, mantequilla ni salsas.



Como ya hemos comentado, el estadounidense controla mucho la cantidad de calorías diarias. Mientras que la media recomendada para un hombre adulto ronda las 2.500 calorías diarias, Cruise se mantiene en torno a las 1.200.

Tom Cruise en un fotomontaje de EL ESPAÑOL.

Este nivel bajo, que puede resultar insuficiente para muchas personas, funciona para él gracias a una dieta rica en micronutrientes. La clave, según los expertos, está en priorizar la calidad sobre la cantidad.

Un aspecto fundamental en su alimentación es el consumo de antioxidantes, presentes en frutas y verduras, que ayudan a combatir el daño celular. Entre sus favoritos se encuentran los arándanos, el brócoli, la espinaca, la remolacha y el tomate, conocidos por su capacidad antiinflamatoria.

A ello, el actor suma ingredientes como el jengibre o el aceite de oliva, y en ocasiones, suplementos vitamínicos y minerales para reforzar la nutrición.

De todos los snacks, uno de sus caprichos son las palomitas de maíz que, consumidas sin mantequilla ni exceso de sal, son una opción saludable y rica en fibra.

Más allá de los alimentos que prioriza, en su alimentación es muy importante las restricciones. En este caso, el actor evita antojos como el chocolate con leche, las patatas fritas o los refrescos azucarados, los cuales sustituye por fruta fresca, lo cual le ayuda "a reducir la ansiedad".

A pesar de que en su día a día limite las grandes comidas, su desayuno es muy abundante. Ha confesado que a primera hora toma un plato cargado de proteínas: huevos, salchichas y tostadas, acompañado de café y mucho líquido.

Este inicio rico en proteínas lo prepara para sus rodajes, y le ayuda a mantener la energía a lo largo del día; sin embargo, todo ello lo acompaña de un entrenamiento exigente.

Su horario incluye sesiones de gimnasio a las 5:30 de la mañana, combinando rutinas funcionales con ejercicios de resistencia y un alto componente cardiovascular.