Eva Iglesias, organizadora de eventos: "Este es el dinero correcto que debes dar si te invitan a una boda"

Las bodas en España han vuelto a ser lo que eran. Aunque en los últimos años estas celebraciones se habían visto reducidas, en 2022 experimentaron un repunte del 20,5% con respecto a 2021, alcanzando la cifra más alta desde 2008.

Sin embargo, no solo las cifras han cambiado en torno a las bodas en los últimos años. Antes, casarse simbolizaba el inicio de una vida en común y era habitual regalar a los novios muebles o electrodomésticos. Hoy en día, esa costumbre ha desaparecido casi por completo: el 82% de las parejas prefiere recibir dinero.

Es precisamente ese momento el que provocó una nueva duda añadida a los invitados de las bodas, ¿cuánto dinero debo regalar? Según la organizadora de eventos y directora de Bodas Colorín, Eva Iglesias, "el importe suele ser de unos 150-200 por persona, aunque puede variar".

¿Cuánto dinero debo regalar?

Tal y como cuenta Eva Iglesias a Vogue, la cifra de dinero que se debe regalar en una boda puede variar según diversos factores: el tipo de celebración, la comunidad autónoma en la que se celebra o el vínculo que uno al invitado con la pareja protagonista son algunos de ellos.

Hace unos años, los invitados a una boda daban el dinero que "cubría el cubierto", es decir "lo que los novios gastaban por persona"; sin embargo, las cosas han cambiado.

Ahora, en las bodas no solo existe el catering, sino también otro tipo de extras que encarecen el proceso: iluminación, flores, decoración… Como consecuencia, el gasto de la boda se multiplica.

Sin embargo, a pesar de este aumento, "es cierto que el importe que regalan los invitados sigue igual. Generalmente, entre unos 150 o 200 € por persona", añade.

No obstante, "para cubrir el plato siempre dependerá mucho del tipo de boda, entre 170 y 200 estarías cubriéndolo". Aun así, ese gasto no sería todo lo que cuesta la celebración, solo representaría, aproximadamente, un 70%, explica.

Además, a esta cifra se le añaden otras diferencias, como la comunidad autónoma. Los precios han variado no solo de un sector a otro, sino entre las propias ciudades de España.

"Hay comunidades con mejores precios que otras", explica Iglesias. "En servicios como el catering o el alquiler de espacios y fincas, en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla o Marbella se nota que los precios son más altos”.

Sin embargo, esto no suele ser un dato que influya a los invitados a dar más o menos dinero, sino que suele cambiar más dependiendo del tipo de boda. "Si la boda es en Tarifa con un dress code más relajado, el regalo suele ser inferior al de una boda con cena de gala en el Casino de Madrid", apunta.

Precisamente en esta diferencia de lugares también existe otro factor que puede variar la cuantía que se regala: si los invitados tienen que desplazarse, el monto de dinero es menor siempre.

"Es normal porque al final el gasto que hace para asistir a la boda es 4 veces el que se gastaría en otra boda. Los novios cuando eligen una boda de destino siempre saben que será así", explica la experta.

Otras variantes: dinero por pareja, por familia, o según el tipo de relación con los novios

En las bodas, otra de las dudas más frecuente es cuánto dinero dar por miembros invitados al evento. En el caso de ser una pareja, Eva Iglesias dice que las cifras más habituales son de 300, 350 o 400 euros y, si se trata de una familia, se suele ver 500 euros como cifra redonda.

Además, otra variante importante es el tipo de relación que se tenga con los novios. "Lo que se suele ver es que los padres dan 'lo que pueden', hay quienes pagan el total de la boda, otros que aportan el 50% y otros que hacen un regalo de una cantidad que consideran razonable".

En cuanto a los amigos más cercanos y hermanos de la pareja, la experta dice que no es lo más común que regalen dinero. "Hermanos, familiares cercanos o mejores amigos siempre prefieren regalar algo especial, como objetos para casa".