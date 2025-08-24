Conchita, cocinera de 84 años, confiesa su truco: "Para que la sepia quede tierna, el pescado tiene que estar muy seco"

0 votos

Total: 15 min

Comensales: 2

La sepia es un plato muy popular y famoso en España, especialmente en zonas costeras como Andalucía, donde se le llama "choco" o "jibia". Este cefalópodo, acompañado de un aliño de aceite, ajo y perejil, es una de las tapas por excelencia, debido a su sencillez y sabor.

Sin embargo, a pesar de su aparente sencillez, preparar una buena sepia tiene sus trucos y uno fundamental es evitar que quede dura. Y es que, este marisco se endurece muy fácilmente y solo los grandes expertos han encontrado la técnica.

Uno de los que la ha encontrado es Conchita, una cocinera de 84 años que comparte en sus redes sociales recetas, consejos y trucos que ha aprendido en todos estos años cocinando. Para ella, el mejor truco para que la sepia quede tierna es secarla muy bien y cocinarla a fuego muy alto, solo un minuto y medio.

El truco de Conchita para la sepia

Conchita, una cocinera de 84 años, ha dedicado toda su vida a obtener la sabiduría de la cocina de su madre. En sus redes sociales, donde acumula casi 200 mil seguidores, comparte algunos de los trucos que ha aprendido "a base de bofetadas".

Durante años, la sepia fue su némesis: se le quedaba dura y no sabía qué tenía que hacer para evitarlo. A base de errores y pruebas, la aragonesa descubrió el truco definitivo, secar muy bien la sepia y usar un fuego muy caliente.

Si la sepia va a servirse como aperitivo, por ejemplo a la plancha, la clave está en la rapidez. La plancha debe estar muy caliente y la sepia, absolutamente seca.

No basta con escurrirla, según Conchita, hay que "secarla muy bien con papel de cocina", insistiendo hasta eliminar toda la humedad superficial.

Esto lo que hace es evitar que el marisco suelte agua al contacto con el calor, lo cual endurecería la carne y arruinaría la textura deseada.

Una vez lista, Conchita también hace énfasis en el tiempo que debe estar sobre la sartén: exactamente minuto y medio por cada lado, es decir, vuelta y vuelta.

La sepia, cocinada de esta forma, no solo ayuda a que se quede mucho más tierna, sino que conserva su sabor marino y es mucho más fácil de consumir.

Además de a la plancha, Conchita ofrece otro truco cuando queremos guisar la sepia. En estos casos, asegura que el marisco debe cocinarse a fuego muy lento durante al menos 40 o 50 minutos.

Únicamente con esta cocción, la carne va a ablandarse y absorberá los sabores del guiso. Intentar acelerar el proceso o levantar el fuego para "acabar antes", llevará a un resultado duro y muy poco satisfactorio.

Una receta de sepia siguiendo los trucos de Conchita

Una vez conocidos los trucos, podemos pasar a cocinar nuestra sepia. Además de ser muy fácil de preparar y de que suele quedar muy bien, conseguir los ingredientes para prepararla es una tarea muy sencilla. Tanto es así que vas a poder conseguirlos en cualquier mercado o supermercado sin mayor inconveniente.

Ingredientes Ingredientes para una sepia a la plancha 1 sepia mediana limpia (aprox. 300 g)

2 dientes de ajo

Perejil fresco picado (1 cucharada)

Aceite de oliva virgen extra (2 cucharadas)

Sal en escamas o sal gruesa (al gusto)

Limón (opcional) Paso 1 En primer lugar, seca la sepia con papel de cocina. Este paso es muy importante: el pescado tiene que estar muy seco para que quede tierno. Paso 2 Pica los ajos y mézclalos en un bol pequeño con el perejil picado y el aceite de oliva. Reserva este aliño para después cocinar la sepia. Paso 3 Pon la plancha o una sartén grande a fuego muy fuerte. Tiene que estar bien caliente antes de poner la sepia. Paso 4 Coloca la sepia seca sobre la planta caliente. Paso 5 Cocínala 1 minuto y medio por cada lado. Si la cocinas demasiado, se endurece. Paso 6 Retira la sepia del fuego, córtala en trozos o tiras si lo deseas (también puedes hacerlo antes) y añade el aliño de ajo, perejil y aceite. Paso 7 Añade sal al gusto y, opcional, un pequeño chorro de limón.

La sepia contiene una gran fuente de minerales como el selenio, el calcio, y en especial el yodo. Este ayuda a mejorar nuestro metabolismo y además es beneficioso para el sistema circulatorio.

También es rica en vitaminas A, B y E. Además, supone un gran aporte de proteínas para nuestro organismo, mientras que su bajo contenido en grasas saturadas y su reducido aporte calórico convierten a la sepia en un alimento perfecto para aquellos que tengan intención de iniciar una dieta con el objetivo de perder peso.