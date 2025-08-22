De la exposición del momento en el Thyssen al taller para crear tu propia joya: los planes de Magas de la semana

Agosto mora todavía por las calles de playas y ciudades, y además de planes vacacionales, ofrece propuestas alternativas en todo el país para convencer a los diferentes públicos y, sobre todo, a aquellos que ya han disfrutado de sus días de desconexión y que siguen deseando romper con la rutina.

Desde Sevilla hasta Vitoria pasando por Madrid, estos son los planes de la semana de Magas.

Parada en Barcelona

Uno de los pintores más importantes de la historia de España desembarca en la capital catalana con la exposición inmersiva Universo Goya. Entre la luz y la oscuridad.

La propuesta no solo explora al artista de manera profesional, sino que ahonda también en su vida personal y todo se hace mediante diferentes formatos, incluyendo la realidad virtual, obras originales, objetos de la época…

¿Dónde? Centre d’Art Amatller, Paseo de Gracia, 41, L'Eixample, 08007, Barcelona.

Málaga en verano

Este rincón de Andalucía resulta apetecible en cualquier época del año. Sus temperaturas suaves conquistan en otoño e invierno, su luz y color en primavera y sus playas se adueñan del verano. Sin embargo, en la época estival hay algo más que habla de Málaga al margen de su costa: la Feria.

En estos últimos días, la celebración llega a su fin, pero desde la cadena Vincci han hecho una propuesta que se prolonga hasta el 23 de agosto, tanto en su alojamiento Selección Posada del Patio como en Larios Diez.

Ambos espacios se encuentran engalanados con la decoración típica de la celebración y se incluyen espectáculos de música en directo, además de una oferta gastronómica adaptada a los platos típicos que se degustan en este festejo.

Una de las imágenes de la propuesta hotelera. Cedida

Por supuesto, la estancia en el hotel puede alargarse tanto como lo deseen los huéspedes, eso sí, ya disfrutando solo de sus bondades habituales. Un gusto en cualquiera de los casos.

¿Dónde? Pasillo de Sta. Isabel, 7, Distrito Centro, 29005, Málaga (Selección Posada del Patio) y Calle Marqués de Larios, 10, Distrito Centro, 29005, Málaga (Larios Diez).

Arte millennial

El Thyssen-Bornemisza acoge una exposición de la pintora canadiense Anna Weyant, cuyas obras, desde el pasado 15 de julio, se codean con los grandes nombres que moran las salas del espacio.

De acuerdo con la página web de la pinacoteca, su trabajo, de gran delicadeza, está repleto de referencias que van desde el Barroco hasta el arte de la primera mitad del siglo XX.

Normalmente, sus cuadros están protagonizados por mujeres jóvenes, ella nació en 1995, que se mueven entre el mundo onírico y la cotidianidad, además de una serie de guiños a la cultura popular estadounidense contemporánea, así como a movimientos de la modernidad de entreguerras o el surrealismo, como detallan desde el museo.

¿Dónde? Paseo del Prado, 8, distrito Centro, 28014, Madrid.

Cine con compromiso

Durante el mes de agosto, diferentes rincones del País Vasco han celebrado sus fiestas locales: desde la Aste Nagusia de Bilbao, que aún se está desarrollando, hasta la Semana Grande de San Sebastián. No obstante, hay planes más allá de estas propuestas.

En concreto, Vitoria se encuentra inmersa en la VI edición de su Ciclo de Cine en el Jardín: Al margen del deterioro, una actividad que se enmarca en una serie de "acciones divulgativas, participativas y creativas que tienen como objetivo investigar, recuperar y reutilizar el patrimonio fotofílmico personal", de acuerdo con la página web oficial de la ciudad.

De las proyecciones se puede disfrutar el viernes 22, el miércoles 27 y el jueves 28.

¿Dónde? Jardín Botánico de Olarizu, Casa de la Dehesa s/n, 01006 Vitoria, Álava.

Algo más

Salir a tomar unos cócteles o un picoteo es, sin duda, un plan infalible, pero en los últimos tiempos hay algunas alternativas que se han convertido en infalibles entre las propuestas de ocio. Se trata de aquellas que te llevan a vivir una experiencia que te ayude a explotar tu parte más creativa.

Actividades de cerámica, repostería o floristería se cuelan en esta lista que explora la posibilidad de vivir en buena compañía algo más que compartir un café. ¿Cuál es una de las incorporaciones más especiales en esta serie de apuestas? La del Taller Vida, que invita a aquellos que asisten a hacer su propia pieza de joyería, todo ello maridado además con un buen vino.

A través de su cuenta de Instagram van anunciando las fechas disponibles y próximamente las que están marcadas en rojo en el calendario son las jornadas del 26 y 30 de agosto.

¿Dónde? Calle de la Estrella, 4, barrio de Universidad, distrito Centro, 28004, Madrid.

La experiencia culinaria

Para los amantes de la buena gastronomía, en Sevilla hay una parada fundamental: los fogones del chef Julio Fernández Quintero, que se encienden de nuevo a partir del día 25 en el restaurante Abantal.

En el espacio, sus menús encierran una oda a la cocina contemporánea andaluza. En cada bocado de sus propuestas se saborea una fusión de tradición y vanguardia que conquista de principio a fin en con cada uno de sus platos, elaborados siempre con materias primas de alta calidad, de temporada y proximidad.

La experiencia es inigualable desde que se llega al lugar y hasta que se abandona el mismo: desde las presentaciones hasta las propuestas de maridaje y, por supuesto, los postres.

¿Dónde? Calle Alcalde José de la Bandera, 7, 41003, Sevilla, España.

El postre perfecto

A nadie le amarga un dulce y si es yogur helado en verano aún menos. La cadena llaollao ha ampliado en época estival su gama Luxe con una nueva apuesta que se inspira en el chocolate de Dubái, el must gastronómico de este año para los foodies.

En la yogurtería se han aventurado con una propuesta que juega con las texturas y los colores, uno de los aspectos más llamativos de este sweet treat, que va salpicado, además de crujiente kataifi y salsa de pistacho, de trocitos de oreo.

Un sueño para coronar la comida, hacer un descanso durante la tarde, o terminar, o empezar, la noche.

¿Dónde? En cualquiera de sus locales.