Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Esta receta es una de mis favoritas. Es muy sencilla y está superbuena"

0 votos

Total: 30 min

Comensales: 2

En el mundo de la alimentación, la hora de preparar y organizar las comidas para toda la semana es todo un desafío. Nos quedamos sin ideas, no queremos recurrir a opciones rápidas y ultraprocesadas y el tiempo que tenemos es mínimo.

Como resultado, la gran mayoría de las veces terminamos eligiendo lo mismo: ensaladas, pollo con arroz o pasta con cualquier salsa. O, por lo menos, eso es lo que ocurría antes de que las redes sociales llegaran a nuestra vida.

Con la llegada de los vídeos, consejos y trucos de redes sociales, la hora de la comida y la cena se han hecho mucho más amena. En plataformas como Instagram o TikTok podemos encontrar un sinfín de recetas sencillas y rápidas.

En muchas ocasiones, estas recetas vienen de parte de expertos como Samantha Vallejo-Nágera, quien ha compartido una de sus favoritas: lomo con espagueti de calabacín.

Ingredientes Lomo con espagueti de calabacín 2 calabacines medianos

2 dientes de ajo

100 g de setas portobello

100 g de champiñones

2 lonchas de jamón ibérico

2 chuletas de cerdo ibérico

100 ml de nata para cocinar

100 ml de vino blanco

Aceite de oliva virgen extra

Sal y pimienta al gusto Paso 1 Preparar el calabacín: En primer lugar, lava y seca bien el calabacín. Con un espiralizador o rallador especial, haz espaguetis. Paso 2 Preparar las setas: Limpia las setas con agua o con un paño húmedo y córtalas en tiras finas que también imiten la forma de los espaguetis. Paso 3 Con el jamón, Samantha hace 'polvo'. Mete dos lonchas en el microondas durante dos minutos y resérvalas a un lado. Paso 4 Pica el ajo, añádelo a una sartén con un chorro de aceite de oliva y saltea las setas. Paso 5 Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol. Paso 6 Incorpora el calabacín a la sartén con las setas y saltéalo 2-3 minutos a fuego medio. Paso 7 En otra sartén con aceite coloca las chuletas de cerdo ibérico. Un truco de Samantha es añadir la sal directamente a la sartén, y después, el filete. Paso 8 Mientras se cocinan los filetes, añade la nata a la mezcla de calabacín y setas. Deja reducir durante 2-3 minutos. Paso 9 Añade sal y pimienta al gusto. Paso 10 Tritura o machaca las dos lonchas de jamón para obtener 'polvo de jamón' y espolvoréalo sobre los espaguetis de calabacín. Paso 11 Sírvelo todo junto a las chuletas.

Los beneficios de la receta de Samantha Vallejo-Nágera

El lomo con espagueti de calabacín de Samantha es una receta original y diferente, pero muy sencilla de realizar y que acumula una serie de beneficios, tanto para una comida como para una cena.

El uso de chuleta de cerdo ibérico aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B y minerales como el zinc y el hierro, fundamentales para mantener la energía y favorecer la salud muscular.

Por otro lado, y la guinda de la receta, son los espaguetis de calabacín, la alternativa más saludable para reemplazar la pasta tradicional. Añaden un toque ligero y bajo en carbohidratos, rico en fibra, agua, vitamina C y antioxidantes.

Las setas suman también un perfil nutricional interesante: son bajas en grasas, aportan fibra, minerales como el selenio y el potasio y compuestos con potencial antiinflamatorio.

El aceite de oliva virgen extra es la base saludable que une los ingredientes. Usado con moderación, es muy beneficioso, rico en antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados.