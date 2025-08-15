Montaje.

Samantha Vallejo-Nágera, chef: "Esta receta es una de mis favoritas. Es muy sencilla y está superbuena"

Una opción elaborada, para salir de las mismas recetas de siempre, pero muy sencilla de realizar y con un sinfín de beneficios.

  • Total: 30 min
  • Comensales: 2

En el mundo de la alimentación, la hora de preparar y organizar las comidas para toda la semana es todo un desafío. Nos quedamos sin ideas, no queremos recurrir a opciones rápidas y ultraprocesadas y el tiempo que tenemos es mínimo.

Como resultado, la gran mayoría de las veces terminamos eligiendo lo mismo: ensaladas, pollo con arroz o pasta con cualquier salsa. O, por lo menos, eso es lo que ocurría antes de que las redes sociales llegaran a nuestra vida.

Con la llegada de los vídeos, consejos y trucos de redes sociales, la hora de la comida y la cena se han hecho mucho más amena. En plataformas como Instagram o TikTok podemos encontrar un sinfín de recetas sencillas y rápidas.

En muchas ocasiones, estas recetas vienen de parte de expertos como Samantha Vallejo-Nágera, quien ha compartido una de sus favoritas: lomo con espagueti de calabacín.

Ingredientes

Lomo con espagueti de calabacín

  • 2 calabacines medianos
  • 2 dientes de ajo
  • 100 g de setas portobello
  • 100 g de champiñones
  • 2 lonchas de jamón ibérico
  • 2 chuletas de cerdo ibérico
  • 100 ml de nata para cocinar
  • 100 ml de vino blanco
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal y pimienta al gusto

Paso 1

Preparar el calabacín: En primer lugar, lava y seca bien el calabacín. Con un espiralizador o rallador especial, haz espaguetis.

Paso 2

Preparar las setas: Limpia las setas con agua o con un paño húmedo y córtalas en tiras finas que también imiten la forma de los espaguetis.

Paso 3

Con el jamón, Samantha hace 'polvo'. Mete dos lonchas en el microondas durante dos minutos y resérvalas a un lado.

Paso 4

Pica el ajo, añádelo a una sartén con un chorro de aceite de oliva y saltea las setas.

Paso 5

Vierte el vino blanco y deja que se evapore el alcohol.

Paso 6

Incorpora el calabacín a la sartén con las setas y saltéalo 2-3 minutos a fuego medio.

Paso 7

En otra sartén con aceite coloca las chuletas de cerdo ibérico. Un truco de Samantha es añadir la sal directamente a la sartén, y después, el filete.

Paso 8

Mientras se cocinan los filetes, añade la nata a la mezcla de calabacín y setas. Deja reducir durante 2-3 minutos.

Paso 9

Añade sal y pimienta al gusto.

Paso 10

Tritura o machaca las dos lonchas de jamón para obtener 'polvo de jamón' y espolvoréalo sobre los espaguetis de calabacín.

Paso 11

Sírvelo todo junto a las chuletas.

Los beneficios de la receta de Samantha Vallejo-Nágera

El lomo con espagueti de calabacín de Samantha es una receta original y diferente, pero muy sencilla de realizar y que acumula una serie de beneficios, tanto para una comida como para una cena.

El uso de chuleta de cerdo ibérico aporta proteínas de alto valor biológico, vitaminas del grupo B y minerales como el zinc y el hierro, fundamentales para mantener la energía y favorecer la salud muscular.

Por otro lado, y la guinda de la receta, son los espaguetis de calabacín, la alternativa más saludable para reemplazar la pasta tradicional. Añaden un toque ligero y bajo en carbohidratos, rico en fibra, agua, vitamina C y antioxidantes.

Las setas suman también un perfil nutricional interesante: son bajas en grasas, aportan fibra, minerales como el selenio y el potasio y compuestos con potencial antiinflamatorio.

El aceite de oliva virgen extra es la base saludable que une los ingredientes. Usado con moderación, es muy beneficioso, rico en antioxidantes y ácidos grasos monoinsaturados.