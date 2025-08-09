Una camionera habla sin tapujos sobre los sueldos en el oficio: "Si estás cobrando 1500 euros te están estafando"

España es la cuarta economía de la Unión Europea (UE), o al menos eso indica su PIB, solo superado por el de Alemania, Francia e Italia. Sin embargo, esto no es un dato que se refleje en el mercado laboral, y, de hecho, desde 2013, es uno de los países donde menos han subido los salarios.

En 2023, el salario medio bruto anual fue de 28.049,94 euros, con un aumento del 4.1% respecto al año anterior, según el INE. No hace falta decir que estos números varían significativamente dependiendo de la profesión, aunque hay algunas cuyo salario parece haber empeorado con el paso de los años.

De todos los sectores, el de transporte es uno de los más perjudicados. Su salario ha perdido poder adquisitivo; sin embargo, todavía hay quienes alzan la voz para denunciar esta realidad, como la camionera Coral García, quien ha afirmado que "si un camionero cobra 1500 euros, le están estafando".

El sueldo en el sector de transporte

Según la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, el sector del transporte está creciendo. De acuerdo con los datos recogidos, existe una tendencia al alza de matriculaciones de los vehículos industriales, un 37% más en comparación con 2023.

No obstante, estos datos no se corresponden con la información que ofrecen las empresas logísticas, que llevan años advirtiendo sobre la falta de profesionales. Según los testimonios, esto se debe a las condiciones laborales del sector.

Son muchos los camioneros que denuncian la situación laboral en la que trabajan. Largas jornadas, que pueden ascender hasta las 56 horas semanales, falta de conciliación, riesgos e incidentes en la carretera y un salario bajo en comparación.

De acuerdo con la plataforma de ofertas de trabajo Indeed, el salario medio nacional de un conductor de camión se registra en 19.328 € anuales, 1368 € al mes y 9,93 € por hora, aunque estas cifras siempre están sujetas a cambios, como horas extra o bonus.

Teniendo en cuenta su horario, que cuenta con 15 horas de disponibilidad, —las cuales no siempre se remuneran adecuadamente—, muchos de ellos ven una "estafa" cobrar 1500 euros mensuales.

Carol García es una de las camioneras que cuenta su experiencia por TikTok. La joven explica en la plataforma cómo funciona su oficio, especialmente esas famosas horas de disponibilidad, y cómo no justifican un sueldo de 1500 euros.

"Las horas de disponibilidad", explica, "son horas disponibles para la empresa, no trabajando. Que luego tengas que esperar y conducir, es otra cosa".

Esto es algo de lo que se habla mucho en los comentarios de ese mismo vídeo. "15 horas de disponibilidad es trabajar 15 horas", "si duermes en el camión trabajas 24 horas al día", "el transporte está muy mal pagado".

Carol, sin embargo, responde a ellos diciendo que, si haces todo eso, "1500 euros no son un sueldo digno para esta profesión. Pero si esto no te gusta, por más que cobres no vas a estar cómodo".