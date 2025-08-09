Qué es el 'burnout', el tipo de relación que evita Nuria Roca para que su matrimonio funcione: "La fidelidad es una gilipollez"

A diario, todos a nuestro alrededor conocemos a personas que lo han dejado con sus parejas o escuchamos relatos de historias de amor fallidas. Rupturas exprés, divorcios mediáticos y el auge del "burnout emocional o amoroso".

Este término se refiere a un estado de agotamiento emocional y psicológico dentro de una relación de pareja, que ocurre cuando se pasa de la etapa inicial de enamoramiento a una fase más madura de la relación sin haber gestionado adecuadamente los cambios que implica este proceso.

Esta condición suele aparecer una vez pasada la etapa inicial de enamoramiento, cuando se empieza a desidealizar a la pareja. Sin embargo, es un proceso natural y necesario para que la relación evolucione hacia un amor más realista y estable.

En España, contamos con una mediática y consolidada pareja que desafía todas estas estadísticas. Nuria Roca y Juan del Val llevan más de 27 años juntos y no solo sobreviven, sino que disfrutan de su relación en un mundo donde la duración de estas parece durar cada vez menos.

Pero, ¿existe un secreto para el éxito de su amor? ¿Por qué sorprende tanto a la sociedad que relaciones tan duraderas y felices hablen del "enigma" que los mantiene unidos? Tanto Roca como Del Val tienen claro que su modelo de matrimonio es lo que les hace estar tan felices y unidos.

Una pareja sin etiquetas ni miedos

Lejos de representar el clásico matrimonio de cuento, Nuria Roca y Juan del Val han construido un vínculo libre de corsés, y eso es precisamente lo que lo hace fuerte. "Ninguna relación está cerrada", ha dicho Nuria en varias ocasiones.

Para muchos, esto se interpretó como una defensa de la pareja abierta. Para ellos, se trata de algo más profundo; hablan de una actitud vital basada en la honestidad y la elección constante del otro. "La fidelidad es un tema al que esta sociedad concede una importancia que no tiene. A mí me da exactamente igual, me parece una gilipollez y no le doy ningún valor", afirmaba la propia Roca.

Han criado tres hijos, han trabajado juntos en televisión y han convivido bajo el foco público sin perder la complicidad. Y, aún más importante, sin fingir perfección. Aceptan la incertidumbre como parte del juego del amor: "No sé lo que va a pasar la semana que viene, nunca lo he sabido", dice Nuria. Esa conciencia de que todo puede cambiar les permite vivir más intensamente el presente.

Claves psicológicas contra el desgaste emocional

La psicología de las relaciones lleva años advirtiéndolo: el amor no muere de infidelidad, sino de rutina, de falta de comunicación, de expectativas irreales. En ese contexto, el matrimonio Roca-del Val se presenta como un caso de estudio optimista. ¿Qué hacen diferente?

Admiración como combustible emocional

"Me gusta Juan. Me lo paso bien con él. Nos gustamos". La frase, dicha por Nuria, resume uno de los pilares más infravalorados del amor duradero: la admiración. Según estudios de psicología positiva, sentir orgullo por la pareja y reconocer su valor como individuo aumenta el compromiso y reduce la probabilidad de conflicto.

"Me gusta Juan. Me lo paso bien con él. Nos gustamos". La frase, dicha por Nuria, resume uno de los pilares más infravalorados del amor duradero: la admiración. Según estudios de psicología positiva, sentir orgullo por la pareja y reconocer su valor como individuo aumenta el compromiso y reduce la probabilidad de conflicto. Libertad responsable

No hay amor sin libertad. Para ellos, reconocer que pueden sentirse atraídos por otras personas no es una amenaza, sino una forma de reafirmar que están juntos por elección. Esa libertad responsable, lejos del libertinaje, actúa como antídoto frente a los celos tóxicos, el control o el desgaste silencioso de la obligación.

No hay amor sin libertad. Para ellos, reconocer que pueden sentirse atraídos por otras personas no es una amenaza, sino una forma de reafirmar que están juntos por elección. Esa libertad responsable, lejos del libertinaje, actúa como antídoto frente a los celos tóxicos, el control o el desgaste silencioso de la obligación. Tiempo de calidad, sin postureo

Cenar juntos, pasear, reírse: no se trata de gestos espectaculares, sino de momentos cotidianos vividos con autenticidad. La pareja evita "forzar" la complicidad. No necesitan demostrar nada a nadie, y eso despresuriza la relación. En tiempos de Instagram, esto también es revolucionario.

Cenar juntos, pasear, reírse: no se trata de gestos espectaculares, sino de momentos cotidianos vividos con autenticidad. La pareja evita "forzar" la complicidad. No necesitan demostrar nada a nadie, y eso despresuriza la relación. En tiempos de Instagram, esto también es revolucionario. Comunicación madura

"Cuando discutimos, ponemos aire de por medio", cuenta Nuria. Y esa es otra lección: aprender a gestionar los conflictos sin hacerlos crónicos. Las parejas que saben comunicarse con respeto y pedir espacio cuando lo necesitan tienen más probabilidades de superar las crisis.

Cómo evitar el 'burnout amoroso'

El burnout amoroso comparte síntomas con su versión laboral: fatiga, desconexión emocional, irritabilidad, pérdida de ilusión. Pero en lugar de un jefe o una empresa, el problema está en el vínculo afectivo. Muchas parejas entran en modo automático, atrapadas en una rutina que no cuestionan hasta que ya no hay vuelta atrás.

Lo que distingue a Nuria y Juan es que no dan nada por sentado. No buscan una relación "eterna", sino una que tenga sentido hoy. Para ellos, el éxito no es durar por durar, sino disfrutar el camino juntos. Y si en algún momento ese camino se bifurca, sabrán reconocerlo sin dramatismo.

Desde la terapia de pareja se señala que esta forma de entender el compromiso (fluida, adaptable, honesta) es una de las más protectoras contra el agotamiento emocional. Fomenta la autonomía, refuerza el apoyo mutuo y elimina la culpa asociada a los cambios de etapa.

No todas las relaciones necesitan ser "abiertas" o "modernas" para ser sanas. Pero sí pueden inspirarse en ciertos principios: admiración, comunicación, libertad, autenticidad. En definitiva, ver el amor no como una condena perpetua, sino como una decisión diaria que merece ser cuidada.