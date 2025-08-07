La vida actual de Eva Arguiñano: un divorcio, dos hijos y el problema de corazón que le llevó a la UCI

Karlos Arguiñano es uno de los cocineros con más renombre en España. Su programa de televisión, Cocina Abierta, lleva emitiéndose desde 1990 y, 34 años después, sigue siendo un indispensable en los hogares españoles, liderando la cuota de audiencia en varias ocasiones.

Sin embargo, y a pesar de su gran popularidad, Karlos no es el único Arguiñano que se dedica a la cocina. Su hermana, Eva, también es cocinera y cuenta con una carrera televisiva de 30 años. Debutó en la pequeña pantalla en 1991 y, desde entonces, su vida ha sido 'casi' igual de pública que la de su hermano.

Decimos 'casi' porque la realidad es que la vida privada de Eva Arguiñano, a pesar de haber presentado varios formatos televisivos, ha estado muy alejada de los focos. Su perfil en redes sociales es cien por cien profesional y no hace referencia a su vida privada. Aun así, en los últimos años se han dado a conocer algunos detalles de su lado personal.

La vida actual de Eva Arguiñano

Eva Arguiñano (Beasáin, Guipúzcoa, 1960), es la pequeña de cuatro hermanos. Su padre, Jesús Arguiñano Arzoz era taxista, mientras que su madre, Pepi Urkiola Beloqui trabajaba como modista; sin embargo, ambos tuvieron un pasado ligado al conflicto bélico.

Según contó la cocinera en marzo de 2024 en el programa Bake Off: famosos al horno, su madre fue una de las supervivientes al terrible bombardeo que sufrió el pueblo de Guernica el 26 de abril de 1937, en plena Guerra Civil.

El padre de la pareja de cocineros también tuvo su propia experiencia ligada a los conflictos del siglo XX. Después de la Guerra Civil, se alistó voluntario en la División Azul, participando en la Segunda Guerra Mundial, como explicó Karlos en 2018 en uno de sus programas de cocina.

En cuanto a la carrera televisiva de Eva, cuenta con una trayectoria de 30 años. Además de presentar, junto a su hermano, el formato de Cocina Abierta, la pareja ha trabajado en dos producciones similares en Argentina.

Sin embargo, Eva también ha tenido una carrera en solitario. Entre 2006 y 2009 tuvo su propio programa, Hoy cocinas tú, emitido en LaSexta, donde mostraba a una persona cómo elaborar un menú para sus invitados.

En 2007, además, presentó Las tentaciones de Eva, en el que deleitó a la audiencia con sus exquisitos postres. Además, en su experiencia televisiva, también figuran algunos especiales y un reality culinario en Nova, llamado Cocina con sentimiento, que tuvo lugar entre 2011 y 2013.

Eva Arguiñano junto a su hermano Karlos y su sobrino, Joseba. Instagram

A diferencia de su hermano, cuya especialidad es la cocina vasca tradicional con un toque innovador, Eva prefiere la repostería y, de hecho, es reconocida por su trabajo como jefa de repostería en el restaurante de su hermano en Zarautz, ubicado dentro del hotel del cocinero, Hotelka.

En su carrera también destaca su faceta en el sector editorial. A lo largo de su trayectoria, la hermana de Karlos Arguiñano ha publicado libros como Los postres de Eva Arguiñano o Las tentaciones de Eva Arguiñano, producidos por Bainet, la compañía de su hermano.

Un divorcio, dos hijos y un problema de salud

En cuanto a la vida privada, la vasca ha confesado poco acerca de ello. En una entrevista para Vanitatis, la cocinera confesó que estaba divorciada.

De hecho, en otra entrevista para 'El Mundo', la repostera respondió cuando le preguntaron por el amor y por el desamor aludiendo a la misma persona: "Mi marido".

Tiene dos hijos ya independizados; sin embargo, y debido a su búsqueda de la intimidad, no se conoce la identidad de ninguno de ellos, ya que la repostera no les ha mostrado nunca en redes sociales.

De toda su vida privada, posiblemente el evento más público fue su problema de salud. En 2013, Eva estuvo ingresada en el Hospital Donostia de San Sebastián tras sufrir un infarto de miocardio, que la obligó a estar en la Unidad de cuidados intensivos durante varios días.

Una semana después tuvo que ser trasladada a la Policlínica de la misma ciudad, donde fue operada del corazón. Por fortuna, evolucionó favorablemente.

Hace unos años, la hermana menor de Karlos Arguiñano también hizo saltar todas las alarmas cuando se ausentó en varias emisiones de Cocina Abierta.

Después de algunos días sin aparecer en la pequeña pantalla, el cocinero explicó que Eva se había roto una pierna y se encontraba escayolada.