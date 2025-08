Qué es la demisexualidad, la orientación con la que se identifica Ana Milán: "Llegué a estar casi 3 años sin relaciones"

"En otra vida no quiero ser demisexual", confesó Ana Milán en el pódcast A solas con… de Vicky Martín Berrocal, "yo he llegado a estar casi tres años, dos años y medio, sin tener ningún tipo de relación, ni besos".

La demisexualidad es una orientación sexual en la que la atracción sexual solo se experimenta después de establecer un vínculo emocional fuerte con otra persona.

Aunque pueda parecer un detalle insignificante, esta preferencia puede llegar a condicionar profundamente la manera en que una persona se relaciona, limitando, incluso, su actividad íntima.

El desafío de la demisexualidad

A solas con… es un pódcast de Vicky Martín Berrocal en el que la actriz y diseñadora habla con sus invitados sobre "conversaciones privadas que nunca han ocurrido delante de una cámara".

Uno de estos temas privados es, precisamente, la orientación sexual de la actriz de Paquita Salas. "El sexo por el sexo me cuesta mucho. El intercambio de fluidos me da perecita. No me gusta, soy bastante demisexual" reveló.

Ana Milán confesó a su compañera y amiga que para ella es fundamental el vínculo emocional en el sexo y que, esta condición, le hizo estar dos años y medio sin tener ningún tipo de relación, ni de besos con nadie" detalló.

Algo que, aunque pueda parecer interesante, la actriz confesó que es "una putada", y que le impide tener relaciones esporádicas con otras personas.

A diferencia de otras orientaciones en las que la atracción sexual puede surgir rápidamente o de forma espontánea, las personas demisexuales requieren un nivel considerable de conexión emocional para que este tipo de atracción se desarrolle.

Esta conexión no necesariamente se basa en el amor romántico, pero sí en un sentimiento profundo que va más allá de la mera apariencia física o de factores superficiales. "No veo a un hombre atractivo solo por ser guapo", explica Milán.

Aunque pueda parecer confuso, las personas demisexuales no carecen por completo de atracción sexual; sin embargo, pueden optar por esperar para tener relaciones sexuales por diversas razones.

El deseo puede estar presente, pero la atracción sexual hacia individuos específicos solo se activa bajo ciertas condiciones emocionales.

Como ha detallado Ana Milán, ella pone en valor otro tipo de aspectos con sus vínculos: una buena conversación, que sea cortés, que sepa cómo tratar a una mujer con poder… enumera, "hasta que yo no sé ese tipo de cosas, no me siento atraída".

Aunque algunas personas pueden descubrir que son demisexuales en una etapa más tardía de sus vidas, el proceso de autodescubrimiento suele estar marcado por una mejor comprensión de sus propios patrones emocionales y sexuales.