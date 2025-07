La OCU avisa: "Si tu crema solar del año pasado huele mal o su consistencia es diferente, ya no es efectiva"

A pesar de las recomendaciones dermatológicas, aproximadamente el 66% de los españoles utilizan protección solar durante todo el año. Por otro lado, un 34% solo la usa en verano o no la usa nunca.

Aunque los datos parezcan elevados, la realidad es que son muy bajos, especialmente si tenemos en cuenta la importancia de la crema solar y, sobre todo, el daño que pueden hacer los rayos UVA y UVB.

Sin embargo, así como es importante aplicar crema solar, también lo es elegir la correcta o cambiarla cuando sea necesario. Porque sí, aunque parezca que el bote del año pasado sigue funcionando, hay una serie de requisitos que tiene que cumplir, según la OCU.

¿El protector solar caduca?

La crema solar es fundamental todos los días del año. Más allá de su función para evitar quemaduras, este cosmético evita el envejecimiento prematuro, las manchas del rostro y, en casos graves, cáncer de piel.

Sin embargo, así como sucede como todo producto cosmético, su eficacia no es eterna. De acuerdo con la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) conservar una crema solar durante demasiado tiempo, sobre todo una vez abierta, puede suponer un riesgo.

De acuerdo con la página web de la OCU, los protectores solares están sujetos a una normativa europea que exige que en sus envases se indique su duración útil.

Esta puede reflejarse de dos formas: mediante una fecha de caducidad ( obligatoria para los productos con una vida útil mínima inferior a 30 meses) o a través del símbolo de PAO (Period After Opening), que es el tiempo que se considera seguro y eficaz el uso del producto desde el momento en que se abre.

En la mayoría de las cremas solares se utiliza el PAO como referencia, y normalmente este es de 12 meses. Esto significa que si abrimos un bote de protector solar en junio de un año, lo más probable es que su uso no esté garantizado más allá de junio del año siguiente.

A pesar de que la crema solar no esté técnicamente "caducada", los filtros solares pueden haberse degradado con el tiempo, sobre todo si no se ha almacenado adecuadamente.

Imagen de una mujer echándose crema solar.

Sin embargo, de acuerdo con la organización, no siempre es necesario desechar el producto: si conserva su aspecto habitual, si no ha cambiado su olor ni su textura, y si al aplicarlo no se detecta ninguna alteración evidente, todavía puede utilizarse.

Todo ello lo comprobaron en una prueba realizada en 8 cremas solares y un tiempo de 14 meses. Las dos únicas que no pasaron la prueba presentaron una consistencia alterada y estaban completamente secas.

Por este motivo, la Organización sacó la conclusión: "si al abrir el bote compruebas que la crema huele mal, tiene un aspecto raro o su consistencia es diferente, o si después de habértelo aplicado correctamente ves que no te protege, tíralo".

Más allá de las señales visuales o de olor, también se debe tener en cuenta la respuesta de la piel al usar una crema solar de temporadas anteriores.

Si a pesar de aplicarla correctamente se producen quemaduras solares o enrojecimientos, eso puede ser un indicio de que el protector ya no está funcionando como debería.