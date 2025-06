Silvia Llop, psicóloga del amor: "Si dudas desde el principio de la relación, tu cuerpo ya te está avisando de que no es ahí"

Todos los asuntos relacionados con la salud mental, el bienestar emocional y el crecimiento personal despiertan cada vez más interés, pero también lo hacen todos aquellos asuntos relacionados con las relaciones de pareja y los vínculos afectivos.

Sobre estos últimos temas habla la experta en pareja Silvia Llop, que recientemente en una de su newsletter ha abordado una situación que se da entre muchas personas que están conociendo a otras y que, de repente, sienten ansiedad y se llenan de dudas.

Silvia ha animado a todas sus seguidoras a afrontar este tipo de situaciones para salir de ellas, para lo que considera imprescindible hacer un ejercicio de introspección y revisar si la sensación que están sintiendo viene ocasionada por alguna acción o inanición de la otra parte.

El problema que destaca la autora de Mándalo a la mierda y Ahí no es, Mari Carmen, ha explicado que el problema es que “no sabes si es miedo o intuición, pero tu cuerpo ya te está avisando de que ahí no es”, aclarando que es una incertidumbre muy común en la sociedad.

Por otro lado, la experta también ha recalcado que sentir atracción hacia otra persona o tener una conexión no se puede evitar tan fácil como se pueda pensar, pues las feromonas, las hormonas y la química cerebral “no entienden de compromisos”.

Esto significa que todo el mundo, en cualquier momento de su vida, puede llegar a sentir atracción hacia otro ser humano, y aunque el radar no esté encendido o no esté preparado para iniciar algo, es algo que no se puede evitar.

Sin embargo, Silvia Llop ha aclarado que todo el mundo tiene el poder de decidir el no alimentar este tipo de actitudes y así no caer en la infidelidad, y es que, aunque lo que se siente no se puede cambiar, sí que se puede saber en qué se invierte la energía.

De esta manera, cada uno puede tomar decisiones sobre el tipo de conversaciones que mantiene o evita, y podría ser conveniente retirarse antes de que dé lugar a cualquier tipo de interacción que pueda derivar en una infidelidad y, por tanto, en situaciones vulnerables.

Por último, hay que hacer hincapié en la importancia de la comunicación en pareja, ya que la psicóloga ha explicado en reiteradas ocasiones que, durante un conflicto entre ambos, es importante ser honesto con la otra persona.

Compartir tanto las preocupaciones como los pensamientos intrusivos y los miedos con la finalidad de acercar posturas o poner fin a un vínculo que no va a perdurar en el tiempo resulta clave para que haya una buena relación sentimental.

Señales de que no es la persona adecuada

Al hilo de lo manifestado por Silvia Llop con respecto a las dudas que se pueden tener con respecto a una persona que se está conociendo, también es necesario tener en cuenta una serie de señales que te pueden llevar a indicar que no estás con la persona correcta.

Esto no significa que la otra persona sea mala, ya que simplemente puede significar que no es la indicada para ti, ya sea porque no te ayuda a crecer o porque existe algún tipo de incompatibilidad.

No respeta tu opinión

Una de las señales más evidentes de que no estás ante la persona correcta para ti, o que hay cosas que no están bien en la relación, es cuando la pareja no respeta tu opinión. Esto se puede apreciar cuando trata de menospreciar de alguna forma lo que tienes que decir.

Si la otra parte trata siempre de hacerte sentir de menos al compartir tus opiniones, provocará que cada vez digas menos lo que piensas, generando dudas acerca de ti mismo/a. Es algo a evitar porque afecta a tu autoestima.

No está presente

Otra señal importante es la falta de presencia de esa persona, y no nos referimos a que no esté de forma física, ya que en ocasiones puede estar en tu misma habitación, pero estés sintiendo que realmente no está ahí.

Esto sucede cuando no te presta atención, porque prefiere estar utilizando su smartphone mientras cenáis, tenéis una conversación o veis una película, es decir, que no te presta atención. Es importante que ambos estéis conectados en el momento presente.

Proyectos de vida muy diferentes

Cuando no estás con la persona correcta, una señal clara es que los proyectos de vida son muy diferentes. Si bien es cierto e incluso normal que haya ciertas diferencias entre el plan de vida de uno y otro, es importante que las diferencias no sean del todo incompatibles.

Es necesario que ambos integrantes de la pareja vayan en la misma dirección hacia donde dirigen sus vidas. Al principio, en muchas cosas se está de acuerdo, pero estas deben mantenerse con el paso del tiempo.

Falta de confianza

Entre los signos que pueden llevar a pensar que no se está conociendo a la persona correcta nos encontramos la falta de confianza, que es una de las cosas más letales que puede haber en una relación de pareja.

Si no la hay, ninguna de las dos partes puede estar totalmente relajada y en calma, ya que siente una preocupación constante. Aquel que siente falta de confianza hacia su pareja, siempre está pensando en dónde está, con quién, etcétera.

Falta de apoyo

Cuando no se está con la persona correcta, una de las cosas que se puede percibir es la falta de apoyo, especialmente en los proyectos personales. Si la otra parte no da importancia a tus problemas o proyectos, supone un problema para la relación de pareja.

Esto no significa que haya que estar de acuerdo en todo, pero sí debe haber un apoyo incondicional y ayuda para ayudarte a conseguir tus metas.