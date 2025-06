Silvia Llop, psicóloga del amor: "Si comienzas una relación con alguien que acaba de romper con su pareja, pide cita al psicólogo, lo vas a necesitar"

"Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa", reza una conocida canción española. Ese sentimiento tan difícil de explicar, en ocasiones, aparece sin darnos cuenta, e incluso estando en una situación totalmente desfavorable. Pero, ¿qué ocurre cuando es la otra persona la que no está en "ese momento" idóneo?

Comenzar una historia de amor con alguien que acaba de romper con su pareja puede parecer emocionante, intenso y hasta romántico. Pero según Silvia Llop, psicóloga especializada en relaciones de pareja y conocida como "la psicóloga del amor", puede ser el peor error emocional que puedes cometer.

Según la propia experta: "Si inicias una relación con alguien que acaba de romper con su pareja, ve llamando al psicólogo, lo vas a necesitar". La especialista lo ve cada día en su consulta. Personas que entran en relaciones marcadas por un pasado aún no resuelto, que tarde o temprano acaba saliendo a flote, como un fantasma que vuelve a aparecer cuando menos lo esperas.

Un atajo emocional: el problema

Llop, muy activa en redes sociales, hace una curiosa comparativa sobre las relaciones sentimentales que se inician durante el duelo de una de las dos partes: "Iniciar una relación en pleno duelo es como construir una casa encima de un cementerio."

Esos fantasmas no tardan en manifestarse: recuerdos del ex, tristeza que no encaja con la aparente felicidad, dudas que se cuelan cuando todo parecía ir bien. Señales claras de que esa persona no ha cerrado su capítulo anterior, y tú estás pagando el precio.

No obstante, la psicóloga explica que esto ocurre esto frecuentemente en la sociedad, sin ser plenamente conscientes de que "nuestro cerebro, muchas veces, intenta encontrar el camino más rápido. Si estás pasando por un duelo, te sientes mal. Pero si en algún momento de tu vida tu cerebro se dio cuenta de que conocer a otra persona e ilusionarte era mucho más divertido y fácil que pasar por el duelo, se enciende el radar".

En vez de atravesar el dolor de la ruptura, buscamos anestesia emocional. ¿Y qué mejor forma de evitar el sufrimiento que una nueva ilusión? El problema es que ese nuevo romance no es real, es solo una vía de escape.

Cuando crees que lo has superado

Uno de los grandes peligros, según la psicóloga del amor, es que muchas personas creen estar perfectamente bien tras una ruptura… cuando en realidad están en modo "evasión". "Quizás tú piensas que tu duelo está finiquitado porque estás de 'puta madre', pero la realidad es que no te has dado el tiempo ni el espacio para poder terminarlo".

El dolor no desaparece por arte de magia ni por la llegada de una nueva persona. Si no lo enfrentas, queda en pausa, y eventualmente regresa. Solo que ahora hay alguien más implicado emocionalmente en la historia.

Y es que la psicóloga, habla claramente de aquellos fantasmas emocionales que, tarde o temprano, siempre terminan volviendo. "Empiezas la nueva historia con ganas, pero llega un momento en el que por dentro te empiezan a pasar cositas", comenta:

Te acuerdas de tu ex.

Empiezan a aflorar dudas.

La nueva persona ya no te gusta tanto.

Sientes una tristeza que no va acorde con el momento dulce que estás viviendo.

Y ahí es cuando la realidad te golpea. No estabas lista para una nueva relación. Solo habías maquillado el duelo con un romance que ahora te genera culpa, confusión y, en muchos casos, ruptura.

"Eso puede ocurrir al cabo de semanas, meses o incluso años", advierte la experta. Y cuando llega ese momento, no solo tú sufres las consecuencias. Hay alguien más implicado, alguien que quizá creyó que la historia era sincera, real, estable… y ahora tienes que afrontar una ruptura inesperada.

Explosión de emociones

"El problema es que ya hay otra persona de por medio y ahora tienes que dejarla. Si quieres evitarte este berenjenal, lo mejor es que te des el tiempo que necesites para poder superar tu duelo y no corras a engancharte a otra persona para paliar el dolor. Porque eso suele terminar explotando", explica Llop.

Es en ese momento, en el que se produce un auténtico cóctel emocional que nadie quiere vivir. Y, tal y como dice la experta en relaciones, cuidado, porque el precio de no hacer el trabajo emocional no se paga una sola vez: "No te creas que te librarás del duelo. Ahora, vas a tener que lidiar con los dos duelos que has acumulado".

Uno por la relación anterior, que nunca sanaste. Y otro por esta nueva historia que se ha roto por no haber llegado en el momento adecuado. Una carga emocional innecesaria que podría haberse evitado con tiempo, paciencia y honestidad contigo misma.