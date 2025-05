Marian Rojas, psiquiatra: "El cerebro humano busca lo que le resulta familiar, incluso si duele, no lo que le hace feliz"

Te levantas temprano, haces listas, meditas, lees libros de autoayuda, te prometes que esta vez sí. Y, sin embargo, unos días después, todo vuelve a ser como antes. Te frustras, te preguntas qué está mal contigo y sientes que cada paso hacia adelante es empujado hacia atrás por una fuerza invisible.

Es algo más común de lo que puedes pensar, incluso existe una razón muy humana detrás de ello con la que la reconocida psiquiatra Marian Rojas explica este bucle de intentos fallidos: tu cerebro no busca lo que te hace feliz, busca lo que le resulta familiar.

Una afirmación ha hecho que una enorme parte de la población, además de los más fieles seguidores de la experta en salud mental, se sientan identificadas. Y es que, como explica la propia Rojas, "el ser humano tiende a regresar a lo que conoce, incluso si eso le hace daño”. ¿Por qué? Porque el cerebro prioriza la supervivencia, no la felicidad. Y cambiar implica riesgo, incertidumbre y una incomodidad emocional que muchas veces no sabemos gestionar.

Uno de los puntos clave de Marian Rojas es que muchas personas viven en un estado de alerta constante sin darse cuenta. "Tu cuerpo cree que está en peligro, aunque no haya un depredador cerca. Hoy el peligro es una deuda, una relación inestable o una herida del pasado que no ha cicatrizado", explica. Este estado de alerta, gobernado por el cortisol, sabotea cualquier intento de transformación.

El estrés crónico no solo te agota físicamente. También afecta tu memoria, tu concentración, tu motivación y, sobre todo, tu capacidad de sostener nuevos hábitos. Desde esa tensión emocional, cambiar se vuelve casi imposible. “No puedes construir una vida en paz si tu cuerpo vive en guerra”, resume Rojas.

Cuando lo familiar es tu cárcel

Tal vez llevas años repitiendo patrones, relaciones que no funcionan, trabajos que te frustran, dinámicas que prometiste no volver a vivir. ¿Por qué lo haces? Porque es lo que tu sistema conoce. Según la psiquiatra, lo que no se comprende, se repite. Y lo que se repite, te mantiene estancado. Aunque conscientemente quieras avanzar, tu subconsciente busca lo familiar. Es una forma de protección aprendida desde la infancia.

"Quizás creciste en un entorno inestable, donde no sabías si ibas a ser amado, valorado o escuchado. Tu mente aprendió a estar en guardia. A callar. A evitar. A controlar", explica. Y ahora, como adulto, sigues funcionando desde esa lógica emocional, aunque tengas más recursos y herramientas.

Marian Rojas, psiquiatra: "El cerebro humano busca lo que le resulta familiar, incluso si duele, no lo que le hace feliz"

Rojas señala que detrás del estancamiento personal no suele estar lo que te pasa hoy, sino lo que no sanaste ayer. Una herida emocional mal integrada se disfraza de decisiones, de reacciones, de relaciones. Y aunque no hables de ella, tu cuerpo la recuerda. Tu mente también.

"Hay heridas que no se ven, pero se sienten. En tu voz interior, en tu nivel de autoexigencia, en tu miedo al éxito, en la procrastinación", apunta la experta. Lo que aprendiste a hacer para sobrevivir (complacer, controlar, evitar conflictos, no mostrar debilidad) se convirtió en tu forma de estar en el mundo. Pero ya no te sirve para crecer. De hecho, te frena.

Neuroplasticidad: cambiar desde la conciencia

Salir de ese ciclo de esperanza y frustración que tantos conocen es posible. Marian Rojas lo resume con claridad: el cambio real no empieza fuera, sino dentro. No basta con leer libros, asistir a talleres o seguir nuevas rutinas. Hay que revisar tu historia, comprender tus emociones y regular tu sistema de respuesta emocional.

"El primer paso es mirar hacia adentro con comprensión, no con juicio. Entender que no estás roto, solo estás funcionando desde un sistema que aprendió a sobrevivir", dice. Y añade algo clave: "No se trata de hacer más, sino de hacerlo desde un lugar diferente".

La buena noticia, según la experta, es que el cerebro puede cambiar. Gracias a la neuroplasticidad, puedes crear nuevas conexiones, respuestas y hábitos. Pero para eso necesitas calma, constancia y una buena dosis de autocompasión.

Cambiar tu vida no es una meta que se alcanza en 21 días. Es un proceso, muchas veces silencioso e invisible, que empieza cuando dejas de reaccionar desde el miedo y comienzas a actuar desde la conciencia. Cuando en vez de forzarte a avanzar, te preguntas: ¿Qué parte de mí aún necesita ser escuchada?

Es por ello que debes tener claro que no estás estancado, sino solo estás sobreviviendo. Si llevas tiempo sintiendo que lo haces todo y nada cambia, quizá el problema no seas tú, sino el lugar emocional desde el que intentas cambiar. La psiquiatra Marian Rojas nos recuerda algo crucial: “El cerebro humano no busca lo que te hace feliz, busca lo que le resulta familiar”. Y eso, a veces, es lo que más daño hace.