Los libros que toda Magas debe tener en su estantería para disfrutar de un verano lleno de aventuras

Cada año, cuando Madrid empieza a abrazar el calor del verano, la Feria del Libro se convierte en un refugio ideal para los amantes de la lectura. Este evento, uno de los más importantes en el mundo literario hispanohablante, ofrece una oportunidad única para descubrir nuevas lecturas, conocer a escritores favoritos y, sobre todo, disfrutar del placer de leer al aire libre.

El ambiente veraniego de la feria es incomparable. Con el sol brillando y la brisa ligera, los visitantes pueden pasear entre las casetas llenas de libros, detenerse en las presentaciones de autores y disfrutar de actividades culturales para todas las edades. Es el lugar perfecto para encontrar ese libro que nos acompañará durante los días de descanso en la playa o en el campo.

Tú imagínate en la playa con un buen libro. Te tumbas en tu toalla, el sol brilla y la brisa marina acaricia tu piel. A tu alrededor, se oye el relajante murmullo de las olas rompiendo en la orilla. En una mano, tienes un café con hielo y en la otra, un libro que te tiene atrapada desde la primera página. Te sumerges en la historia y, por un momento, te olvidas del mundo real.

Es una combinación infalible para muchos, una de esas experiencias que se quedan grabadas en la memoria. ¡Porque no hay nada mejor que viajar con la imaginación mientras disfrutas del sol, la arena y el mar!

'Comer, rezar, amar' de Elizabeth Gilbert

Portada de 'Comer , rezar, amar' Amazon

Elizabeth, de treinta y tantos, deja un matrimonio fallido y un romance desastroso para escapar de Nueva York y se muda a Roma. Allí, disfruta de la ciudad, aprende nuevas expresiones y se enamora de Giovanni, diez años menor. Su viaje de autodescubrimiento la lleva por el mundo, encontrando paz interior antes de volver a Nueva York.

'Orgullo y prejuicio' de Jane Austen

Portada de 'Orgullo y prejuicio' Amazon

La señora Bennett tiene un objetivo claro: conseguir buenas bodas para sus cinco hijas. Cuando los ricos jóvenes, el señor Bingley y el señor Darcy, aparecen, se convierten en posibles candidatos. La prometedora relación entre Jane y el señor Bingley se ve frustrada por la influencia del arrogante señor Darcy. La intervención de Elizabeth, la perspicaz y rebelde segunda hija, será crucial para el desarrollo de la historia, que explora la presión del matrimonio, las diferencias de clase y la lucha de una heroína decidida pero imperfecta.

'En la corte de la zarina' de Cruz Sánchez de Lara

Portada de 'En la corte de la zarina' La casa del libro

La novela narra la vida de José de Ribas, un noble y militar español que triunfó en la Rusia imperial de Catalina la Grande. Desde joven, mostró talentos en urbanismo, ingeniería, seducción y diplomacia. En la corte de Catalina II, se destacó como militar, ingeniero y estratega, fundando la ciudad de Odesa. La obra resalta su extraordinaria y olvidada figura en la historia.

'La temeraria' de Isabel San Sebastián

Portada de 'La temeraria' La casa del libro

En el siglo XII, en el Reino de León, Urraca, hija de Alfonso VI, se casa con Alfonso I de Aragón tras la muerte de su padre. Este matrimonio desata un conflicto feroz, ya que Alfonso intenta usurpar el trono que legítimamente pertenece a Urraca.

'La asistenta' de Freida McFadden

Portada de 'La asistenta' La casa del libro

Millie comienza a trabajar para Nina Winchester en una lujosa casa de Long Island, lidiando con su odiosa hija Cecelia y las complicadas órdenes de Nina. Su pequeña habitación en la buhardilla tiene una ventana que no se abre y un pestillo exterior. A pesar de las inquietantes señales, Millie, siendo una ex convicta, no puede permitirse perder el trabajo.

'La receta secreta de la señora Quinn' de Olivia Ford

Portada de 'La receta secreta de la señora Quinn' La casa del libro

Esta novela entrelaza el amor y la cocina a través de Jennifer Quinn, quien participa en un famoso reality show de repostería en el Reino Unido. Mientras compite, sus recuerdos de un pasado secreto emergen, fusionándose con su creciente fama.

La feria, más que los libros

Además de las oportunidades para adquirir nuevos títulos, la Feria del Libro de Madrid ofrece una rica programación cultural. Talleres, conferencias y firmas de libros permiten a los visitantes interactuar con los autores y aprender más sobre el proceso creativo detrás de sus obras favoritas. Este año, se espera la participación de destacados escritores y escritoras como Sonsoles Ónega, Julia Navarro o Julio Llamazares (entre otros), así como la presentación de novedades editoriales que prometen captar la atención del público.

Está claro que la Feria del Libro de Madrid es el evento perfecto para sumergirse en el mundo de la literatura, descubrir nuevas voces y redescubrir clásicos atemporales. No importa si planeas leer en la playa, en un parque o en la comodidad de tu hogar, siempre habrá un libro esperando para transportarte a otro mundo y enriquecer tus días de verano.