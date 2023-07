'Bed rotting': ¿en qué consiste esta polémica técnica de "autocuidado"?

TikTok ya es conocida como la aplicación en la que nace toda tendencia, y el autocuidado ha sido uno de los temas centrales entre los influencers de la plataforma. De los creadores de las routines y los Get ready with me, llega el bed rotting.

Esta "técnica de autocuidado" ha recorrido las redes por ser una nueva manera de escuchar a tu cuerpo y darle aquello que necesita. Bed rotting se traduce literalmente como pudrirse en la cama y consiste en cubrirse de mantas, comer comida basura y no mover ni un músculo durante las horas siguientes.

Esta tendencia, como otras muchas relacionadas con el cuidado personal, ha generado opiniones dispares.

Vanessa Hill, una experta del sueño activa en TikTok ha defendido la técnica: "El bed rotting es verdaderamente perfecto. Es hacer literalmente nada y huir de la optimización del tiempo y la productividad, y es una técnica al 100% apoyada por la ciencia".

Muchos argumentan que es una manera de "disfrutar de tu tiempo" y de "vivir una vida libre de tanto estrés" en la que puedes "conectar contigo mismo y con el resto". Y hay que reconocerlo, todas hemos remoloneado en la cama después de un largo día de trabajo.

Sin embargo, han sido varios los expertos que han hecho hincapié en que, aunque está bien escuchar a tu cuerpo y practicar el bed rotting si lo necesitas, también es importante conocer tus propios límites.

Consulta contigo misma

Para analizar el impacto positivo y negativo del bed rotting en la persona, desde magasIN hemos contactado con la psicóloga Joana Palomares.

"Es una conducta que se está extendiendo cada vez más y cogiendo más voz. Considero que está bien hacerlo si lo necesitas, pero es importante entender la función de la conducta, saber por qué lo haces y a su vez, utilizar otro tipo de estrategias para poder relajarte", explica.

"Entre las ventajas, encontramos que es una forma de recargar las pilas, descansar y poder utilizar ese recurso para reajustarnos. Pero siempre es importante que exista un equilibrio entre las cosas que hacemos. Está demostrado que pasar largo periodo de tiempo en la cama acaba generando repercusiones en nuestro estado de ánimo y puede producir más estrés", determina la experta.

También explica que puede producir el efecto contrario: "Por muy agradable que nos resulte en el momento el bed rotting, quedarse más de dos días en la cama puede estar relacionado con problemas de salud mental".

"Si esta conducta aparece de forma aislada, y en periodo corto de tiempo, lo relacionamos con lo anteriormente comentado, con necesidad de no hacer nada y recuperar las horas de sueño. Pero cuando se excede, en ocasiones se relaciona con la evitación de emociones o sensaciones desagradables, con el aislamiento", defiende la psicóloga.

Por último, Palomares refleja los inconvenientes de esta práctica: "Algunas desventajas pueden ser la afectación en la higiene del sueño. La cama debería ser sólo para dormir y para momentos de intimidad, no para otro tipo de actividades".

"El problema aparece cuando esta conducta interfiere en nuestro funcionamiento, trabajo, vida social, familiar o en cualquier otro tipo de actividad. En estos casos importante acudir al médico o hablar con un profesional de la salud mental, que te enseñe nuevas herramientas para gestionar dificultades, o incluso llegar a la raíz de la problemática", concluye la experta.

