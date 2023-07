Sofía Vergara cumple 51 años: todos los secretos de belleza de la actriz

"Despertarme aquí el día de mi cumpleaños 51! Todavía con salud, sueños, energía, (ya me duelen las rodillas eso sí) pero con mucha alegría de vivir! Gracias a todos por los mensajitos!!". Con este mensaje se dirigió, este 10 de julio, Sofía Vergara a sus seguidores, en Instagram, con motivo de su cumpleaños.

La actriz, modelo y presentadora colombiano-estadounidense eligió un destino de ensueño para soplar sus velas: Italia. En varias publicaciones, la descubrimos disfrutando de su día, resplandeciente y con una imagen más cuidada que nunca. ¿Pero cuál es el secreto de Sofía Vergara? ¿Cuáles son sus trucos de belleza?

El deporte

La práctica habitual y rigurosa del deporte es una de las causas de la apariencia escultural de la actriz. Confesó que seguía rutinas de entrenamiento intenso dos a tres veces a la semana, de una hora mínimo. Realiza sobre todo cardio y ejercicios con pesa. Practica habitualmente la natación así como yoga y pilates, para reforzar su resistencia física.

Su rutina cosmética

La estrella tiene una piel especialmente sensible: "Debido a las lámparas en los platós (y vivo en un plató), he desarrollado rosácea. He estado luchando con eso durante seis o siete años. Es difícil porque me pongo muy roja, así que me di cuenta de que tenía que tratar mi piel como una piel sensible, cuando antes no lo hacía. Me encantaban los productos y probaba cualquier cosa", confesó en una entrevista a Who What Wear.

Por lo tanto, adoptó una rutina de cuidado para piel sensible: "He usado Crème de la Mer desde antes de lo necesario porque creo en la prevención. Porque una vez que tu piel está flácida, está flácida", explicó en otra entrevista concedida Redbook. Es también una usuaria habitual del aceite de caléndula.

Crème de La Mer, de La Mer (255,94 €)

Para la limpieza, cuenta con el limpiador y desmaquillante de Cetaphil. Uno de sus protectores solares de confianza es de Supergoop! y apuesta por los sueros calmantes de Luzern.

Protector solar SPF 30 PA+++ con AH + Niacinamida, de Supergoop! (38,99 € en Sephora)

En una entrevista concedida a New Beauty, la dermatóloga de la estrella, la doctora Engelman, comentó: "Sofia ama el autobronceador, no expone su hermosa piel a los rayos dañinos. Su autobronceador favorito es Vita Liberata Mousse. Una vez seco, termina con el Aceite Corporal Brillante Instant Radiance de Moroccanoil para obtener un brillo cálido y bronceado".

Vita Liberata Mousse Bronceadora Transparente (23,95 €)

La estrella de Modern Family lanzó su propia marca de belleza, llamada Toty. Entre sus imprescindibles se encuentra el Ilumina CC Creamy Compact SPF 50+. Garantiza un acabado muy natural, como una segunda piel, además de proteger del fotoenvejecimiento.

"Es una mezcla reconfortante de protector solar mineral SPF 50+ de amplio espectro, poderosos antioxidantes y pigmentos protectores de la luz visible que ayuda a proteger tu piel y tu belleza de los signos comunes del fotoenvejecimiento. Está formulado para ser muy resistente al agua y al sudor. Para colmo, ¡no huele a protector solar!", según explica.

