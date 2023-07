El manual definitivo para conseguir un buen trabajo: los consejos infalibles de la gurú en recursos humanos

Muchas veces, cuando buscamos empleo, no tenemos ni idea de por dónde empezar. Andrea Ramos, experta en recruiting y recursos humanos, sabe muy bien qué es lo hay que hacer para conseguir un buen trabajo. Publica el manual Consigue el trabajo que tú quieres: Un método efectivo en 5 pasos para liderar tu búsqueda laboral (Zenith, 2023). Para no solo conseguir trabajo, sino que sea el que quieres de verdad.

Creadora de la popular cuenta de Instagram @reclutandovoy, donde da muy buenos consejos para conseguir trabajo, preparar tu currículum o presentarte a una entrevista laboral, a Ramos le llegó un correo de la editorial Zenith proponiéndole escribir un libro.

“Realmente, no me lo creía”, confiesa la autora, “pensé tantas veces en escribir un libro que no podía ser real”. Pero sí que lo era y se dio cuenta de que con él podría ayudar a cientos de personas.

[Los mejores trucos para ser una triunfadora en el trabajo, según un 'coach' laboral]

“Mis objetivos con el libro son los mismos con los que empecé cuando creé @reclutandovoy. Poder ayudar a todas aquellas personas que buscan empleo, cambiar de trabajo o entrar en el mercado laboral, pues no tenemos formación en empleabilidad en ningún momento de nuestra trayectoria educativa”, destaca.

1. Lo primero, no cometer este error.

Uno de los errores más frecuentes que solemos cometer al buscar trabajo tiene mucho que ver con nosotros mismos.

Si tienes las ideas claras para no caer en él, te va a tocar revisar lo más profundo de ti misma. Por muy bonito y bien hecho que tengas tu currículum, si no sabes de verdad lo que quieres, no podrás mostrar tu grandeza.

“El primer error que cometemos sin duda es no saber lo que queremos y creer que el currículum lo es todo”, explica Ramos, cuando en realidad, señala la experta, lo de verdad importante es mostrar lo mucho que vales. Pero para eso, tendrás que mirar hacia dentro, hacia ti, ya que “conocer lo que quieres, tus competencias y capacidades te acercará más a tus objetivos profesionales”.

2. Escucharte, solo a ti.

Mucha gente está muy influenciada por su entorno al buscar empleo. Las expectativas de tu familia, pareja y amigos pueden llegar a predisponerte a aplicar por empleos que, en el fondo, puede que ni te interesen. Tanto puede hacer ruido ese entorno, que nos puede costar escucharnos. Pero lo fundamental es saber qué es lo que quieres y cuál es el trabajo de tus sueños.

“Sí, estamos muy influenciados ya no solo por nuestros familiares, sino también por las redes sociales. Por eso es importante conocernos y se puede hacer a través de un DAFO personal donde analizas tus debilidades, tus amenazas, fortalezas y oportunidades”. Así que toca apuntar todas ellas y sacar conclusiones. Las tuyas, no las de los demás. Así podrás saber cuál es, de verdad, el trabajo que te gustaría tener.

3. Crea tu ‘marca personal’.

Si lo piensas bien, te darás cuenta de que lo mejor es destacar en el panorama laboral. Que sean las empresas las que se fijen en ti y deseen contratarte. Antes era más complicado conseguirlo, pero ahora tienes aliados muy interesantes que te pueden ayudar a producir tu marca personal y brillar.

Se habla mucho de la marca personal, pero mucha gente se pregunta qué es y cómo conseguir crearla para destacar. La experta explica que “la marca personal es la huella que dejamos en los demás. En el mundo laboral es la huella profesional que dejas allá donde vayas ya sea en entrevistas, redes sociales, formaciones, empleos”.

Esa huella, subraya, “hoy en día tiene mucho éxito si se trabaja en el mundo online, sobre todo en redes sociales y LinkedIn”. De hecho, ser muy visible en esta última red es muy recomendable para darte a conocer y generar tu propia marca personal.

Comparte artículos interesantes, sigue a quienes te parezcan inspiradores en tu sector, comenta sus post y responde a los comentarios a los tuyos. Muestra todo tu encanto, tu inteligencia y tus conocimientos. Así empezarás a destacar.

4. Seleccionar las ofertas adecuadas.

Si ya estamos buscando ofertas de empleo, ¿cómo seleccionar la adecuada para ti? Analizando los requisitos y la empresa y comprobando que haces match con ellos. Si se quiere destacar en los procesos de selección, las ofertas pueden ayudarte mucho, ¿cómo? Adaptando tu CV con lo que aparece en la oferta, siempre y cuando sea real.

5. Si no eres seleccionado.

Buscar trabajo, salvo un golpe de suerte, puede llegar a ser una carrera de larga duración. Y, como en cualquier maratón, hay que saber dosificar tus fuerzas. Por eso has de estar preparada mentalmente para el no. Importante: no te lo tomes como un fracaso, sino como un aprendizaje.

Mucho se habla de entrevistas laborales de éxito, pero lo que duele es cuando no te escogen a ti. Superarlo, cuando ya van varias, es complicado. “El descarte es un momento complicado cuando estás buscando empleo”, admite Ramos, pero sugiere que “cuando lleguen esos descartes, tómate un descanso y analiza bien como estás buscando empleo, si debes actualizar tu CV, estar más activo en redes o, simplemente, si estás buscando en portales de empleo correctos”.

Consejos infalibles para una entrevista de trabajo, según la experta Andrea Ramos Investiga la empresa leyendo sus redes sociales y su web. Prepara las preguntas clave. Te las van a hacer sí o sí, casi siempre. Por eso recomienda llevarlas ya trabajadas para quedar lo mejor posible. Alguna de estas preguntas son: "háblame de ti", "qué sabes de nosotros", "por qué quieres trabajar aquí" o "cuál es tu motivación". Ten claro el dinero que te mereces. Conocer tu banda salarial y eso se puede hacer a través de las guías salariales. Atento a tus gestos. Muchas veces tu cuerpo y tus miradas son los espejos del alma que ven tus posibles contratadores. Por eso, la experta recomienda encarecidamente cuidar mucho la comunicación no verbal.

Sigue los temas que te interesan