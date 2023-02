1 de 12

De chiquita me encantaba, nunca salía de la cocina y empecé un negocio. A los catorce ya me pedían pasteles y me empezaron a conocer. Desde siempre he sido de estar estar todo el día en la cocina y al final me di cuenta de que era lo quería hacer, que de eso quería vivir y que era mi pasión. No he parado hasta ahora.