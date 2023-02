¿Qué regalos recibieron los artistas invitados a los premios Grammy?

La 65.ª edición de los premios Grammy, celebrada en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, este 5 de febrero, reconoció las mejores grabaciones, composiciones y artistas del año.

Entre sus grandes ganadores se encontraron Rosalía, quien se llevó la estatuilla de Mejor Álbum Latino Alternativo, Harry Styles, quien ganó el galardón a Mejor Álbum del Año por su disco "Harry's House" y Beyoncé, quien se hizo con cuatro premios. Se suman a los 28 que ya tenía. El total la convierten en la artista más galardonada de la historia de los premios.

Entre las tradiciones que se perpetúan cada año, destaca la entrega de las bolsas de regalo también conocido como goodie bag. Este 2023, el valor de esta bolsa, con más de 50 regalos, fue de 60.000 dólares.

¿Qué incluyó la bolsa de regalo?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lash Fary (@lashfary)

Uno de los artículos principales de la bolsa de este año fue una tarjeta de regalo de la cirugía estética Art Lipo. Junto a la tarjeta, los famosos invitados recibieron un bono de 10.000 dólares de tratamientos cosméticos y antiaging. Además, fueron obsequiados con un conjunto de productos de Miage, valorados en 515 dólares.

La bolsa incluyó también un cochecito Bugaboo Fox 3, de un valor de 1.200 dólares, un robot aspirador, Aiper Seagall Plus, de 500 dólares y un cabezal de ducha ReFa.

El goodie bag también contó con varios libros, entre ellos, A Book For Life: 10 steps to spiritual wisdom, a clear mind and lasting happiness, de Jo Bowlby o Relaunch de Hilary DeCesare, entre otros, esencialmente centrados en la autoayuda.

Los regalos de moda no se quedaron atrás: se pudieron encontrar en esta bolsa un par de chanclas de Havaianas con piedras de Swarovski, joyas de lujo de Grossé, un par de gafas de sol de Aspex Eyewear, que diseñó un modelo específico para los premios de este año, entre muchos otros.

Entre el conjunto de marcas con presencia, se pueden también mencionar All Better Co, Banila Co USA, Beekeeper's Naturals, Beli, Garnier y Lumibymari, entre otros.

“Muchas de las marcas que incluimos provienen de una gama diversa e inclusiva de pequeñas empresas que se benefician significativamente de la exposición mundial que les brinda estar asociados con Music’s Biggest Night®. Esto es marketing de celebridades con una misión” explicó Lash Fary, cofundador de Distinctive Assets, la agencia que gestiona las bolsas de regalo para los premios desde hace 20 años.

Archivado en Belleza, Lifestyle, Moda

