Ester Cerdán tiene las mejores recomendaciones para acertar con los regalos de Navidad

Desde MagasIN, preguntamos a Ester Cerdán, CEO y Co-fundadora de la firma de moda Laura Bernal y candidata a 'Las Top 100', cuál es su regalo ideal para la Navidad. "¿Mi regalo ideal? Creo que ese regalo elegido especialmente para generar ilusión, alegría o bienestar en el que lo recibe. Nunca he comprado un regalo por salir del paso".

"Soy muy detallista y me encanta regalar, disfruto mucho eligiendo con cariño los detalles para mis seres queridos. Para mí, el mejor regalo es esa sonrisa del alma y esa felicidad que se genera en quien recibe tu obsequio. Lo más bonito de un regalo es saber que alguien, antes de dártelo se acordó de ti, y te regaló su tiempo, que es, sin duda, el más valioso de los regalos", asegura la diseñadora.

Para ella la clave es la generosidad ampliada en todos los sentidos: "El tiempo compartido de calidad y la experiencia es un regalo que siempre está en mi carta, tanto con mi familia más cercana como con amigos y amigas".



Ester Cerdán nos confiesa que está segura de que "para mis hijas el mejor de los regalos será compartir con papá y mamá un viaje familiar para disfrutar de un evento cultural, el musical Matilda, en Madrid, con un elenco infantil extraordinario. No hay mejor regalo que ver disfrutar a mis hijas y crear recuerdos maravillosos en familia. Este año he integrado también una donación a UNICEF en nombre de cada persona de la familia a quien va dirigido el regalo, seguro que a todos les hace muy felices saber que están ayudando".

La murciana tiene claro lo que le gusta cómo acertar con ellas: "A las mujeres más cercanas les regalo siempre una de mis creaciones de LAURA BERNAL, seleccionada especialmente para ella. Sé que para ellas es un regalo muy especial y simboliza mucho más que una prenda de vestir. Siempre me dicen que es como un 'traje' con súper poderes que las hace soñar a lo grande y sentirse muy seguras de sí mismas para lograr sus sueños y volar alto. Para mí, también es muy especial porque me permite sentir, que a pesar de la distancia estoy presente y las acompaño cada día a través de mis prendas. Y eso me hace muy feliz".

Por si estas opciones no encajan, existe una opción que Laura asegura infalible. "Otro regalo infalible son los tratamientos de Belleza y bienestar de I AM CARE. Cuidar de los que queremos siempre es un buen regalo. Por eso, siempre acierto cuando regalo el Tratamiento Hydrafacial porque combina limpieza cutánea profunda, peeling e hidratación, y es ideal para promover la renovación cutánea de forma muy agradable. Y este año he optado por regalar también una sesión de Maderoterapia corporal, porque estos masajes realizados con utensilios de madera, además de tonificar y ayudar a tratar la grasa localizada, minimizan los niveles de estrés, alivian dolores y estimulan y equilibran nuestra energía".



Y, para los amantes de los regalos más clásicos, un libro nunca falla. "Leer es otra de mis grandes aficiones, por eso me encanta regalar libros. Elegir un libro como regalo es un acto muy íntimo. 'Aprendiendo a Vivir' de Luján Argüelles y 'La Vida empieza cada Día' de Anne Igartiburu son algunos de mis elegidos por su mensaje de optimismo. Acabo de terminar de leer Cazar Leones en Escocia, de Cruz Sánchez de Lara y me ha cautivado. Es una novela que te invita a soñar y sin duda será uno de mis regalos favoritos para esta Navidad".

