Ana Esparcia: "Atrévete a cocinar, a perder el miedo y a disfrutar de lo casero día a día"

¿Y si cocinar fácil fuera el verdadero superpoder del día a día? Soy Ana y creé @cocinargenial con toda mi ilusión, para ayudar a los demás a perder el miedo a cocinar, compartiendo recetas sencillas, reales y pensadas para el día a día.

La cocina llegó a mi vida en un momento difícil, casi por pura supervivencia. Tras la pérdida de mi madre a los 16 años, tuve que aprender a cuidarme sola. Cocinar se convirtió en un acto de autocuidado, una manera de reconectar conmigo y también de mostrar amor a los demás.

Con el tiempo descubrí que quería compartir ese aprendizaje. Así nació @cocinargenial, un espacio donde publicar recetas fáciles y alcanzables, pensadas para que cualquiera pudiera atreverse a cocinar.

Mi objetivo siempre fue evitar la frustración y demostrar que la cocina puede ser sencilla, cercana y hasta divertida.

La idea del libro surgió de forma inesperada. Mientras creaba contenido, pensaba constantemente en lo útil que sería un recurso práctico para comer entre semana sin complicaciones.

Un día me escuché decir: "Si no existe, hazlo tú". Y así comenzó la aventura más intensa de mi vida, crear 75 Recetas ¡que no sabías!

Nunca imaginé escribir un libro; era un sueño enorme y lejano. Mi mayor miedo era no estar a la altura, no crear algo que realmente ayudara. Aun así, me lancé. Enfrentarme al folio en blanco y convertir ideas en recetas reales fue un reto que abracé con ilusión.

El proceso fue tan mágico como caótico. Cocinaba cada día bajo un calor infernal, acumulando montañas de platos por lavar mientras intentaba enfriar preparaciones a contrarreloj para fotografiarlas. Mi cocina parecía un laboratorio lleno de anotaciones, comida, experimentos fallidos y momentos que mezclaban risa, cansancio y emoción.

En pleno vuelo a Bali y casi sin internet, seguía haciendo correcciones del diseño del libro. El título 75 Recetas ¡que no sabías! lo cambié seis veces, incluso cuando el interior ya estaba cerrado. Cada detalle me importaba porque quería crear algo realmente útil para mis seguidores.

Durante la creación descubrí algo profundo: el trabajo duro tiene resultados increíbles. Día tras día enfrenté retos que parecían imposibles, pero cada avance me enseñó que somos capaces de mucho más de lo que imaginamos. Ver el resultado final fue una recompensa que superó cualquier expectativa inicial.

Este libro no es solo una recopilación de recetas. Incluye desayunos, comidas, cenas, bebidas, salsas, sazonadores caseros, un menú semanal, una lista de la compra, alternativas y pequeños juegos. Todo está diseñado para ayudarte a comer rico entre semana, sin estrés y sin perder tiempo.

Si el libro pudiera hablar, diría: "Atrévete". Atrévete a cocinar, a perder el miedo, a disfrutar de lo casero y a simplificar tu día a día. Mi misión siempre fue acompañarte, hacerte la vida más fácil y demostrar que comer bien no tiene por qué ser complicado.

Cuando me confirmaron que habría una presentación en la FNAC de Callao, no podía creerlo. Para una madrileña, estar en un lugar tan emblemático es un sueño absoluto. Lo vivo como un hito en mi carrera, casi caminando sobre una nube, llena de gratitud y emoción.

Ojalá quienes abran este libro sientan todo el amor que le he puesto. Deseo que encuentren inspiración, facilidad y la certeza de que también pueden cocinar delicioso sin perder horas en la cocina. Si logro ayudarte a disfrutar más de tu semana, el propósito estará cumplido.

En la Comunidad de Magas estamos sorteando 3 de sus libros firmados. Anímate a participar y ¡Suerte!