Nat Cebrián lanza 'No tengo nada que ponerme': "La mejor prenda para una mujer es la confianza en sí misma"

¿Cuántas veces nos hemos puesto delante del espejo y hemos repetido “no tengo nada que ponerme”, “no sé cuál es mi estilo”, “realmente desconozco qué me sienta bien”?

Esta es una situación a la que nos hemos enfrentado todas de forma constante y estoy segura de que también nos hubiese gustado que, en ese momento, alguien nos hubiera podido ayudar a sentirnos mejor.

Antes de entrar en materia, dejad que me presente como es debido. Soy Nat Cebrián, comunicadora, creadora de contenido y fundadora de un estudio creativo que busca conseguir que los demás se sientan mejor a través de una de mis grandes pasiones: la moda.

¡Ah! Y ahora, en esta nueva etapa que empieza, creo también puedo decir que soy escritora.

En estos más de diez años en redes, he compartido estilismos, consejos, viajes, momentos felices, otros que no, pero siempre he tratado de priorizar la autenticidad de todas las cosas que hago y me rodean.

Justamente eso es lo que me ha permitido ser quien soy y lo que me ha hecho poder escribir este libro, con el que pretendo ayudar a las mujeres a valorarse a través de la moda. No hay mejor prenda que la confianza y la seguridad en sí misma.

Fui una de las primeras creadoras de contenido fashion en España, cuando aún Instagram no se entendía como se hace a día de hoy: una herramienta profesional que puede servir como altavoz para otras personas y para marcas.

Nat Cebrián posa divertida junto a una pila de libros. Cedida

Me licencié en Derecho, impulsada por mi padre, pero a mí me gustaban más otras cosas. Después, me formé en Central Saint Martins, en imagen personal y en coaching, y ahí me di cuenta de que ese era mi camino.

Siempre he tenido sed de aprender, y la vida me ha llevado a vivir en Londres, París, Ginebra y Andorra. Pero fue Madrid la ciudad que me devolvió la luz cuando pensé que ya no me quedaba nada.

Y ese es el origen de mi libro. En un momento de ruptura, literal y emocional, donde uno se mira al espejo y ya no se reconoce.

No fue una idea repentina ni un impulso. Fue algo que surgió de la necesidad de expresarme. Una forma de sanar, de cerrar etapas y de abrir otras con más serenidad.

Una época por la que pasamos todos en algún momento de nuestra vida. Después de muchos años construyendo una carrera sólida en redes, sentía que era momento de parar y preguntarme: "¿Quién soy ahora?".

Durante dos años, este proyecto fue mi secreto. Un espacio íntimo donde poder escribir lo que nunca había dicho en voz alta, ni en mis redes, y con el que ayudar a las personas que están en el mismo punto en el que me encontraba yo.

A través del método 'Encuentra tu estilo', propongo siete pasos para que la persona que lo lea pueda redescubrirse. Porque cómo te sientes y lo que sucede a tu alrededor afecta a la forma en la que te vistes, en la que te expresas y, consecuentemente, todo esto puede ayudarte a sanar, reconstruirte y reafirmarte.

Este libro no va de tendencias ni de normas. Va de conexión con uno mismo. De construir una imagen desde la autenticidad, no desde la apariencia.

Cada capítulo acompaña a quien lo lee con herramientas, ejercicios y anécdotas reales que surgen de mis sesiones de asesoría y de mi propia experiencia. Porque antes de apoyar a otras mujeres, tuve que aplicarlo en mí.

¡No tengo nada que ponerme! no pretende imponer un estilo, sino ayudarte a encontrar el tuyo. A reconciliarte con tu cuerpo, tu historia y tu reflejo.

Y también a descubrir que una camisa bonita puede ayudarte, sí, pero que lo esencial es cómo te sientes por dentro. La ropa puede ser una máscara o una expresión. En mi caso, aprendí a usarla como herramienta de reconstrucción. Y quiero enseñarte a hacer lo mismo.

A lo largo de mi carrera profesional, he trabajado con marcas como Dior, Chaumet o Longines. He conocido a figuras icónicas y he vivido momentos de auténtico vértigo profesional.

La creadora de contenido junto a su lanzamiento. Cedida

Pero este libro es, sin duda, la colaboración más íntima que he hecho. No hay filtros ni storytelling premeditado.

Es la Nat que decidió contarlo todo como es. En 24 horas desde su lanzamiento, y con las existencias prácticamente agotadas en el primer día, demuestra que no solo yo me sentí de esta manera, y que ¡No tengo nada que ponerme! habla de algo universal: la búsqueda.

Todas, en algún momento, hemos sentido que no encajamos en nuestra propia piel. Y es ahí donde empieza el verdadero estilo: no en las prendas, sino en el proceso de conocerte, aceptarte y decidir cómo quieres presentarte al mundo.

He vivido muchas vidas en una sola. Y en todas ellas ha estado presente un elemento común: mi familia. Mi verdadero punto de apoyo. Mis padres, mi hermana, mi madre, incluso mi abuela, han estado a mi lado en los momentos más difíciles, haciéndome sentir que siempre hay un lugar al que volver.

Madrid ha sido mi hogar en esta transformación. Aquí descubrí una nueva versión de mí. Más fuerte, más segura y más consciente de lo que quiero. A veces hace falta hacer un gran cambio en tu vida para encontrarte. Y en mi caso, la decisión de mudarme a esta ciudad lo cambió todo.

Porque tu hogar también es parte de tu historia. Desde allí, con calma, escribí este libro. Hacerlo fue una forma de parar, de integrar y de compartir sin filtros.

De mostrar esa parte de mí que nunca había tenido espacio en redes. Y hoy, al verlo impreso, sé que fue el paso más valiente que he dado.

No por exponerme, sino por atreverme a contar mi verdad. De pionera a mujer en reconstrucción. De creadora de contenido a creadora de una nueva yo.

Gracias por acompañarme en este viaje. Si estás en un momento de cambio, de búsqueda o de recomposición, este libro es para ti.

Y si no sabes por dónde empezar, quizá la respuesta esté ahí, en esa pregunta que parece tan simple: “¿Qué me pongo hoy?”.

Como queremos que tengas uno de estos ejemplares, estamos sorteando cinco de ellos en la Comunidad de Magas para que te puedas hacer con el tuyo.